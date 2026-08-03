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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260803/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ131-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115717016.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T04:51+0000
2026-08-03T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 آب/أغسطس وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 3 أغسطس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومياه البحر الأسود". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260802/بوتين-يهنئ-المظليين-الروس-بمناسبة-يوم-القوات-المجوقلة-1115695870.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

04:51 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 03.08.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 آب/أغسطس وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 3 أغسطس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومياه البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
بوتين يهنئ المظليين الروس بمناسبة يوم القوات المجوقلة
أمس, 06:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف- وزارة الدفاع
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