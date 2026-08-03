https://sarabic.ae/20260803/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ131-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115717016.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T04:51+0000
2026-08-03T04:51+0000
2026-08-03T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 آب/أغسطس وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 3 أغسطس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومياه البحر الأسود". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260802/بوتين-يهنئ-المظليين-الروس-بمناسبة-يوم-القوات-المجوقلة-1115695870.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ131 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:51 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 03.08.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 آب/أغسطس وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 3 أغسطس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وسمولينسك، وتولا، وجمهورية القرم، وإقليم كراسنودار، ومياه البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.