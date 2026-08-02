https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-التحكم-بالمسيرات-الأوكرانية-في-خاركوف-1115712594.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز التحكم بالمسيرات الأوكرانية في خاركوف
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز التحكم بالمسيرات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية باستخدام قنابل وصواريخ موجهة استهدفت مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T18:33+0000
2026-08-02T18:33+0000
2026-08-02T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارة جوية على أهداف معادية، شملت نقاط إدارة الطائرات المسيرة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 52 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بروديانكا، وكذلك اللواء الميكانيكي المنفصل 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سينكوفو، في مقاطعة خاركوف".وأوضح البيان أن الطائرات المشاركة في المهام القتالية استخدمت قنابل جوية من طراز "فاب-500" و"فاب-250"، بالإضافة إلى صاروخ موجه من نوع "إل إم يو آر إكس-39".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية خلال شهر يوليو - الدفاع الروسيةتضاعف حجم شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية 5 مرات منذ بد
https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-سفن-كانت-تنقل-أسلحة-للجيش-الأوكراني----عاجل-1115708886.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز التحكم بالمسيرات الأوكرانية في خاركوف
18:33 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 18:34 GMT 02.08.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية باستخدام قنابل وصواريخ موجهة استهدفت مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في جميع الأهداف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارة جوية على أهداف معادية، شملت نقاط إدارة الطائرات المسيرة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 52 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بروديانكا، وكذلك اللواء الميكانيكي المنفصل 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سينكوفو، في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان أن الضربات شملت أيضا نقطة تمركز مؤقتة للواء الدفاع الإقليمي المنفصل 117 في بلدة رايغورودوك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان أن الطائرات المشاركة في المهام القتالية استخدمت قنابل جوية من طراز "فاب-500" و"فاب-250"، بالإضافة إلى صاروخ موجه من نوع "إل إم يو آر إكس-39".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.