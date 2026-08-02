الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-سفن-كانت-تنقل-أسلحة-للجيش-الأوكراني----عاجل-1115708886.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T15:12+0000
2026-08-02T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "في ميناء نيكولاييف، تم تدمير البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف، كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة ارتكاز عائمة للزوارق المسيّرة". وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانيةالقوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود - الدفاع
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الروسي-يضرب-أهدافا-في-مينائي-أوديسا-ونيكولاييف-تدعم-القوات-الأوكرانية-1115684679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_383:0:2032:1237_1920x0_80_0_0_63c68a1382b797de0371b40fad0120b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني

15:12 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 15:33 GMT 02.08.2026)
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Russian Ministry of Defense
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أن "الضربات نُفذت بواسطة طائرات مسيرة، وأسفرت عن إصابة وتدمير أهداف نوعية في مياه البحر الأسود، حيث تم إصابة وغرق سفينة شحن جاف (سفينة بضائع) كانت تنقل شحنات عسكرية".

مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
أمس, 14:58 GMT
وتابع البيان: "في ميناء نيكولاييف، تم تدمير البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف، كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة ارتكاز عائمة للزوارق المسيّرة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت سفينة نقل بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود، وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم استهداف ناقلة بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود على بُعد ثمانية كيلومترات شرق قرية زاتوكا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.
الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود - الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала