https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-سفن-كانت-تنقل-أسلحة-للجيش-الأوكراني----عاجل-1115708886.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T15:12+0000
2026-08-02T15:12+0000
2026-08-02T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "في ميناء نيكولاييف، تم تدمير البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف، كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة ارتكاز عائمة للزوارق المسيّرة". وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانيةالقوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود - الدفاع
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الروسي-يضرب-أهدافا-في-مينائي-أوديسا-ونيكولاييف-تدعم-القوات-الأوكرانية-1115684679.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير سفن كانت تنقل أسلحة للجيش الأوكراني
15:12 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 15:33 GMT 02.08.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "الضربات نُفذت بواسطة طائرات مسيرة، وأسفرت عن إصابة وتدمير أهداف نوعية في مياه البحر الأسود، حيث تم إصابة وغرق سفينة شحن جاف (سفينة بضائع) كانت تنقل شحنات عسكرية".
وتابع البيان: "في ميناء نيكولاييف، تم تدمير البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف، كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة ارتكاز عائمة للزوارق المسيّرة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت سفينة نقل بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود، وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم استهداف ناقلة بضائع محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود على بُعد ثمانية كيلومترات شرق قرية زاتوكا".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق
المسيّرة في ميناء نيكولاييف.