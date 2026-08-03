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القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف ثلاث سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في البحر الأسود. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T05:06+0000
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف ثلاث سفن شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود نتيجة غارات جوية بطائرات مسيرة".وقالت الوزارة: "نتيجة للضربات بطائرات مسيرة، تم استهداف سفينة شحن جاف في ميناء نيكولاييف، كانت تقوم بنقل وإيصال إمدادات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
05:06 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:42 GMT 03.08.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي استهدف ثلاث سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في البحر الأسود.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تم استهداف ثلاث سفن شحن جافة تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود نتيجة غارات جوية بطائرات مسيرة".
وأضافت الوزارة: خلال الليل واصلت القوات المسلحة الروسية توجيه الضربات إلى البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة: "نتيجة للضربات بطائرات مسيرة، تم استهداف سفينة شحن جاف في ميناء نيكولاييف، كانت تقوم بنقل وإيصال إمدادات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.