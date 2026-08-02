التدريب التكتيكي لوحدة القوات "المجوقلة" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة

اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للتدريب التكتيكي لوحدة القوات المجوقلة (المنقولة جوًا) الروسية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.