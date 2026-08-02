جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يزحف تحت الأسلاك الشائكة خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يزحف تحت الأسلاك الشائكة خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يسحب صديقه خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يسحب صديقه خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يسحب صديقه خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" يسحب صديقه خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" في خندق المواجهة (أو الخط الأمامي)، خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جنود من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" في خندق المواجهة (أو الخط الأمامي)، خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
جندي من وحدة "بسكوف" المحمولة جوا التابعة لقوات مجموعة "المركز" خلال تدريب تكتيكي في اتجاه دنيبروبيتروفسك في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.