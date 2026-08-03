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وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود
وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة ة النقل الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأنه بالتعاون مع وزارة الدفاع، يتم اتخاذ تدابير لضمان سلامة الملاحة وحماية السفن، على خلفية هجمات الطائرات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لضمان سلامة الملاحة وحماية السفن في حوض بحر آزوف والبحر الأسود".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت، تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا.استخبارات الدول الغربية متورطة بتهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء- الخارجية الروسيةموسكو: نظام كييف قتل أكثر من 35 طفلا وأصاب نحو 300 آخرين منذ مطلع العام الحالي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود
أفادت وزارة ة النقل الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأنه بالتعاون مع وزارة الدفاع، يتم اتخاذ تدابير لضمان سلامة الملاحة وحماية السفن، على خلفية هجمات الطائرات المسيرات المعادية.
وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لضمان سلامة الملاحة وحماية السفن في حوض بحر آزوف والبحر الأسود".
وأضاف: "نظرا للوضع المتوتر في بحر آزوف على خلفية هجمات الطائرات المعادية المسيّرة على السفن البحرية، تتخذ وزارة النقل الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة عمليات نقل البضائع في حوض آزوف والبحر الأسود".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت، تدمير 3 سفن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدفت 3 طائرات مسيرة هجومية من طراز "غيران" سفينتي شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا، كما استُهدفت سفينة شحن أخرى في ميناء تشورنومورسك في تمام الساعة 10:50 بتوقيت موسكو باستخدام مسيرة لانسيت، وتمت إصابة جميع الأهداف".
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بأسلحة دقيقة مصفاة أوديسا النفطية في ميناء أوديسا.