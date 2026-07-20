https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا خلال الـ24 الساعة الماضية، بمنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل،... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T09:33+0000

2026-07-20T09:33+0000

2026-07-20T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومركز لوجستي، ومنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق تجميع وتخزين الزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و9 مركبات قتالية مدرعة و27 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من بلدات بلاغوداتوفكا وأولغيفكا وغروشيفكا وإيزيوم في مقاطعة خاركوف، وبلدة لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنود، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة أخرى.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من القضاء على أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات نوفايا سيتش وسادكي وموغريتسيا في مقاطعة سومي، كما تم القضاء على وحدات من لواء ميكانيكي، ولواءي مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدتي بيلي كولوديز وليبتسي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وحققت انتصارات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث العديد والعتاد، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بثلاثة ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الانتصارات وقعت بالقرب من مناطق فاسيلكيفكا وتشابلينو وفيليكوميخايليفكا وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاليفنوي وسوروتشينو وزوريفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه، فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 505 عسكريين.وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية موجهة، و4 قذائف لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و917 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعوزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة

https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استمرار-الضربات-الليلية-على-المواني-العسكرية-الأوكرانية--1115337426.html

https://sarabic.ae/20260719/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-محطة-معالجة-غاز-في-مقاطعة-خاركوف-1115325357.html

https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولنوي--في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1115320506.html

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