القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا خلال الـ24 الساعة الماضية، بمنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل،... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T09:33+0000
2026-07-20T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومركز لوجستي، ومنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق تجميع وتخزين الزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و9 مركبات قتالية مدرعة و27 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من بلدات بلاغوداتوفكا وأولغيفكا وغروشيفكا وإيزيوم في مقاطعة خاركوف، وبلدة لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنود، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة أخرى.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من القضاء على أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات نوفايا سيتش وسادكي وموغريتسيا في مقاطعة سومي، كما تم القضاء على وحدات من لواء ميكانيكي، ولواءي مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدتي بيلي كولوديز وليبتسي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وحققت انتصارات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث العديد والعتاد، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بثلاثة ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الانتصارات وقعت بالقرب من مناطق فاسيلكيفكا وتشابلينو وفيليكوميخايليفكا وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاليفنوي وسوروتشينو وزوريفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه، فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 505 عسكريين.وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية موجهة، و4 قذائف لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و917 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعوزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استمرار-الضربات-الليلية-على-المواني-العسكرية-الأوكرانية--1115337426.html
https://sarabic.ae/20260719/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-محطة-معالجة-غاز-في-مقاطعة-خاركوف-1115325357.html
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولنوي--في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1115320506.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

09:33 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 20.07.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية ألحقت أضرارًا خلال الـ24 الساعة الماضية، بمنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل، فضلًا عن مرافق تجميع وتخزين الزوارق المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومركز لوجستي، ومنشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق تجميع وتخزين الزوارق المسيّرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".

وتابع البيان: "عززت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنّت من دحر تشكيلات تابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية ولواء محمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات نيكولايبولي وكوندراتوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وأليكسييفو- دروزكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و9 مركبات قتالية مدرعة و27 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استمرار الضربات الروسية الليلية على المواني العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
06:29 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من بلدات بلاغوداتوفكا وأولغيفكا وغروشيفكا وإيزيوم في مقاطعة خاركوف، وبلدة لوزوف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنود، و8 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة أخرى.

وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من مناطق نوفوترويتسك وأرتيما وغروزسكو، وبيلوزيرسكي، ودوبروبيلليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 جنديًا، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين.
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تستهدف محطة معالجة غاز في مقاطعة خاركوف
أمس, 14:04 GMT
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من القضاء على أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية بالقرب من بلدات نوفايا سيتش وسادكي وموغريتسيا في مقاطعة سومي، كما تم القضاء على وحدات من لواء ميكانيكي، ولواءي مشاة آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدتي بيلي كولوديز وليبتسي في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و15 مركبة و3 قطع مدفعية.

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وحققت انتصارات على القوات المسلحة الأوكرانية من حيث العديد والعتاد، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بثلاثة ألوية هجومية محمولة جوا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
أمس, 10:33 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الانتصارات وقعت بالقرب من مناطق فاسيلكيفكا وتشابلينو وفيليكوميخايليفكا وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وزاليفنوي وسوروتشينو وزوريفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه، فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 505 عسكريين.

وتابع البيان: "دمّرت قوات أسطول البحر الأسود في مياه البحر الأسود، زورقين بحريين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية موجهة، و4 قذائف لراجمات "هيمارس" أمريكية الصنع، و917 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала