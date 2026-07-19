https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولنوي--في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1115320506.html

الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى إحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة. 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T10:33+0000

2026-07-19T10:33+0000

2026-07-19T10:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".وأوضحت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت صاروخين موجّهين بعيدي المدى من طراز "نبتون- إم دي"، و8 قنابل جوية موجّهة وصاروخا من طراز "هيمارس" و678 طائرة مسيرة أوكرانية.وأشار إلى أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقين مسيرين للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".وأضاف: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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