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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولنوي--في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1115320506.html
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى إحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T10:33+0000
2026-07-19T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".وأوضحت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت صاروخين موجّهين بعيدي المدى من طراز "نبتون- إم دي"، و8 قنابل جوية موجّهة وصاروخا من طراز "هيمارس" و678 طائرة مسيرة أوكرانية.وأشار إلى أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقين مسيرين للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".وأضاف: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260717/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115263692.html
https://sarabic.ae/20260719/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مكثفة-على-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومرافق-البنية-التحتية-1115316246.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

10:33 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 10:55 GMT 19.07.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى إحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "استهدفت قوات مجموعة "الشرق"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 480 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".
وأوضحت الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
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17 يوليو, 06:25 GMT
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت صاروخين موجّهين بعيدي المدى من طراز "نبتون- إم دي"، و8 قنابل جوية موجّهة وصاروخا من طراز "هيمارس" و678 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأشار إلى أن "أسطول البحر الأسود دمّر زورقين مسيرين للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأضاف: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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