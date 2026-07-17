https://sarabic.ae/20260717/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115263692.html
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية، على... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:25+0000
2026-07-17T06:25+0000
2026-07-17T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "تعرض قارب وخزانات تحتوي على وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة المملوكة للدولة ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية) في مقاطعة أوديسا".وتابع البيان: "نتيجة لهذه الغارات، تم استهداف منشأتين لإنتاج وتجميع الطائرات بدون طيار، إحداهما منشأة لتجميع أجزاء طائرة "أوكرجيت يو جيه-22" متوسطة المدى، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة، في ميناء أوديسا".وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضيةالقوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html
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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
06:25 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 06:39 GMT 17.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية، على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين.
وجاء في البيان: "تعرض قارب وخزانات تحتوي على وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في ميناء تشورنومورسك (المؤسسة المملوكة للدولة ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية) في مقاطعة أوديسا".
وأضاف: "في ميناء أوديسا (المؤسسة الحكومية "ميناء أوديسا للتجارة البحرية")، تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "نتيجة لهذه الغارات، تم استهداف منشأتين لإنتاج وتجميع الطائرات بدون طيار، إحداهما منشأة لتجميع أجزاء طائرة "أوكرجيت يو جيه-22" متوسطة المدى، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة، في ميناء أوديسا".
وتواصل القوت المسلحة الروسية بشكل شبه يومي، استهداف وقصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.