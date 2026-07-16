https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تتصدى-لـ375-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق---وزارة-الدفاع-1115236447.html
القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 375 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:55+0000
2026-07-16T06:55+0000
2026-07-16T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_0:170:3074:1899_1920x0_80_0_0_3fe43a90815df59086b03703ebc8b527.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الفترة من الساعة 9:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 16 تموز/يوليو، دمرت واعترضت منظومات الدفاع الجوي 375 طائرة أوكرانية مسيرة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4dd74db408c12c26656d2727632cf447.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
06:55 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 06:59 GMT 16.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 375 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الفترة من الساعة 9:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 16 تموز/يوليو، دمرت واعترضت منظومات الدفاع الجوي 375 طائرة أوكرانية مسيرة".
وأوضح البيان أن المسيرات تم إسقاطها فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وياروسلافل ومنطقة موسكو وإقليمي كراسنودار وستافروبول وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.