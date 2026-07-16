https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T05:13+0000

2026-07-16T05:13+0000

2026-07-16T06:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "شنت القوات المسلحة الروسية ليلة اليوم ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى موجهة من البر والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انقضاضية".ونوه البيان بأنه "تم استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة الخدمات اللوجستية "رابيد"، التي تقوم بتجميع وتخزين الطائرات المُسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى المكونات الأجنبية (القطع) اللازمة لإنتاجها، في كييف".وخلال اليومين الماضيين، كثفت روسيا ضرباتها ضد الموانئ الأوكرانية الداعمة لعمل قوات نظام كييف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات المسلحة استهدفت سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تقومان بتفريغ شحنات للقوات الأوكرانية في ميناء "دنيبرو-بوغسكي" بمقاطعة نيكولاييف.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في ميناء دنيبرو-بوغسكي (مؤسسة حكومية للتجارة البحرية) في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف سفينتين لنقل بضائع جافة كانتا تقومان بتسليم إمدادات للقوات الأوكرانية، وذلك أثناء عملية التفريغ".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك

https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-استهدفنا-مراكز-إمداد-ومواقع-تخزين-طائرات-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1115223394.html

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