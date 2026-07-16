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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T05:13+0000
2026-07-16T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "شنت القوات المسلحة الروسية ليلة اليوم ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى موجهة من البر والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انقضاضية".ونوه البيان بأنه "تم استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة الخدمات اللوجستية "رابيد"، التي تقوم بتجميع وتخزين الطائرات المُسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى المكونات الأجنبية (القطع) اللازمة لإنتاجها، في كييف".وخلال اليومين الماضيين، كثفت روسيا ضرباتها ضد الموانئ الأوكرانية الداعمة لعمل قوات نظام كييف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات المسلحة استهدفت سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تقومان بتفريغ شحنات للقوات الأوكرانية في ميناء "دنيبرو-بوغسكي" بمقاطعة نيكولاييف.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في ميناء دنيبرو-بوغسكي (مؤسسة حكومية للتجارة البحرية) في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف سفينتين لنقل بضائع جافة كانتا تقومان بتسليم إمدادات للقوات الأوكرانية، وذلك أثناء عملية التفريغ".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-استهدفنا-مراكز-إمداد-ومواقع-تخزين-طائرات-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1115223394.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع

05:13 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 06:25 GMT 16.07.2026)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في ميناءي "أوديسا" و"يوجني".
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "شنت القوات المسلحة الروسية ليلة اليوم ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى موجهة من البر والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انقضاضية".
ونوه البيان بأنه "تم استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة الخدمات اللوجستية "رابيد"، التي تقوم بتجميع وتخزين الطائرات المُسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى المكونات الأجنبية (القطع) اللازمة لإنتاجها، في كييف".
وذكرت وزارة الدفاع أن الأهداف الأخرى التي تم ضربها عبارة عن مرافق بنية تحتية في ميناءي أوديسا ويوجني، تُستخدم في تسليم وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري والمحروقات ومواد التشحيم.
وخلال اليومين الماضيين، كثفت روسيا ضرباتها ضد الموانئ الأوكرانية الداعمة لعمل قوات نظام كييف.
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
الدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
أمس, 11:48 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن القوات المسلحة استهدفت سفينتين لنقل البضائع الجافة كانتا تقومان بتفريغ شحنات للقوات الأوكرانية في ميناء "دنيبرو-بوغسكي" بمقاطعة نيكولاييف.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في ميناء دنيبرو-بوغسكي (مؤسسة حكومية للتجارة البحرية) في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف سفينتين لنقل بضائع جافة كانتا تقومان بتسليم إمدادات للقوات الأوكرانية، وذلك أثناء عملية التفريغ".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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