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الدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية مراكز إمداد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T11:48+0000
2026-07-15T11:48+0000
وزارة الدفاع الروسية
موسكو
روسيا
العالم
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المُسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية مراكز إمداد، ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف سفن شحن وصهاريج محروقات للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260715/مصدر-عسكري-تدمير-مبنى-لمشغلي-مسيرات-أوكرانية-في-خيرسون-بقنبلة-تزن-ثلاثة-أطنان-1115222404.html
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وزارة الدفاع الروسية, موسكو, روسيا, العالم, الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية, موسكو, روسيا, العالم, الجيش الروسي

الدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

11:48 GMT 15.07.2026
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورحررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Photo / Министерство обороны РФ
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية مراكز إمداد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المُسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية مراكز إمداد، ومرافق للوقود والطاقة والنقل، ومواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".

وكانت الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.

مشاهم لقنبلة فاب 3000 الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف سفن شحن وصهاريج محروقات للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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