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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260715/مصدر-عسكري-تدمير-مبنى-لمشغلي-مسيرات-أوكرانية-في-خيرسون-بقنبلة-تزن-ثلاثة-أطنان-1115222404.html
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، باستهداف مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كورابيلني في مدينة خيرسون، بقنبلة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T10:45+0000
2026-07-15T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "أصابت قنبلة جوية شديدة الانفجار وزنها ثلاثة أطنان مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كورابيلني، وكان في المبنى قبو كبير يضم كوادر، وتُخزن فيه مواد ومعدات، وتُنفذ منه عمليات إطلاق طائرات مسيرة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260710/القوات-الروسية-تقصف-بقنابل-فاب-500-معبرا-ونقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093368.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان

10:45 GMT 15.07.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهم لقنبلة "فاب 3000" الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف
مشاهم لقنبلة فاب 3000 الروسية وهي تدمر مستودعا تابعا لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، باستهداف مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كورابيلني في مدينة خيرسون، بقنبلة جوية تزن 3 أطنان.
وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "أصابت قنبلة جوية شديدة الانفجار وزنها ثلاثة أطنان مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كورابيلني، وكان في المبنى قبو كبير يضم كوادر، وتُخزن فيه مواد ومعدات، وتُنفذ منه عمليات إطلاق طائرات مسيرة".
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
10 يوليو, 09:31 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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