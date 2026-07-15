https://sarabic.ae/20260715/مصدر-عسكري-تدمير-مبنى-لمشغلي-مسيرات-أوكرانية-في-خيرسون-بقنبلة-تزن-ثلاثة-أطنان-1115222404.html
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، باستهداف مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كورابيلني في مدينة خيرسون، بقنبلة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T10:45+0000
2026-07-15T10:45+0000
2026-07-15T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "أصابت قنبلة جوية شديدة الانفجار وزنها ثلاثة أطنان مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كورابيلني، وكان في المبنى قبو كبير يضم كوادر، وتُخزن فيه مواد ومعدات، وتُنفذ منه عمليات إطلاق طائرات مسيرة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260710/القوات-الروسية-تقصف-بقنابل-فاب-500-معبرا-ونقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093368.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الأربعاء، باستهداف مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كورابيلني في مدينة خيرسون، بقنبلة جوية تزن 3 أطنان.
وصرح المصدر لـ"سبوتنيك": "أصابت قنبلة جوية شديدة الانفجار وزنها ثلاثة أطنان مبنى يضم مشغلي طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كورابيلني، وكان في المبنى قبو كبير يضم كوادر، وتُخزن فيه مواد ومعدات، وتُنفذ منه عمليات إطلاق طائرات مسيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.