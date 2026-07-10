https://sarabic.ae/20260710/القوات-الروسية-تقصف-بقنابل-فاب-500-معبرا-ونقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093368.html
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت بقنابل من طراز "فاب-500" الجوية معبرًا ترابيًا ونقطة انتشار مؤقتة ومركز... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:31+0000
2026-07-10T09:31+0000
2026-07-10T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "تم بالأمس توجيه ضربات بواسطة 5 قنابل جوية من طراز (فاب-500) مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة، استهدفت معبرًا ترابيًا كانت تستخدمه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ماياكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاعوسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
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القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت بقنابل من طراز "فاب-500" الجوية معبرًا ترابيًا ونقطة انتشار مؤقتة ومركز توجيه للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "تم بالأمس توجيه ضربات بواسطة 5 قنابل جوية من طراز (فاب-500) مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة، استهدفت معبرًا ترابيًا كانت تستخدمه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ماياكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "كما استهدفت 4 قنابل من طراز (فاب-500)، مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة نقطة انتشار مؤقتة للأفراد التابعين للواء 159 الميكانيكي، للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زاخاروفكا بمقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.