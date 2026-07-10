القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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10:00 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260710/القوات-الروسية-تقصف-بقنابل-فاب-500-معبرا-ونقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115093368.html
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت بقنابل من طراز "فاب-500" الجوية معبرًا ترابيًا ونقطة انتشار مؤقتة ومركز... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:31+0000
2026-07-10T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "تم بالأمس توجيه ضربات بواسطة 5 قنابل جوية من طراز (فاب-500) مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة، استهدفت معبرًا ترابيًا كانت تستخدمه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ماياكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاعوسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
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القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

09:31 GMT 10.07.2026
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية قصفت بقنابل من طراز "فاب-500" الجوية معبرًا ترابيًا ونقطة انتشار مؤقتة ومركز توجيه للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "تم بالأمس توجيه ضربات بواسطة 5 قنابل جوية من طراز (فاب-500) مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة، استهدفت معبرًا ترابيًا كانت تستخدمه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ماياكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع: "كما استهدفت 4 قنابل من طراز (فاب-500)، مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة نقطة انتشار مؤقتة للأفراد التابعين للواء 159 الميكانيكي، للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زاخاروفكا بمقاطعة خاركوف".

إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أمس, 09:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
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