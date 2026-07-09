https://sarabic.ae/20260709/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-73-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115061021.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T04:54+0000
2026-07-09T04:54+0000
2026-07-09T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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واًصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 8 تموز/يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 9 تموز/يوليو ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 73 طائرة مسيرة ".وأوضحت الوزارة في البيان إلى أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك و كالوغا ونوفغورود و تفير ووأوريول ولينينغراد وروستوف ومنطقة موسكو وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم وفوق مياه بحر آزوف .وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260708/الجيش-الروسي-يستهدف-قاطرات-في-زابوروجيه-استخدمتها-قوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115039901.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسية تسقط 73 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:54 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 05:00 GMT 09.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.
واًصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 8 تموز/يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 9 تموز/يوليو ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 73 طائرة مسيرة ".
وأوضحت الوزارة في البيان إلى أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك و كالوغا ونوفغورود و تفير ووأوريول ولينينغراد وروستوف ومنطقة موسكو وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم وفوق مياه بحر آزوف .
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.