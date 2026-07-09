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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260709/طائرات-غيران-الروسية-المسيرة-تدمر-قاطرات-لنقل-الأسلحة-في-دنيبروبيتروفسك-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1115063014.html
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاع
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت طائرات "غيران" المسيّرة لضرب قاطرات تُستخدم لنقل الأسلحة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T07:25+0000
2026-07-09T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربات، وجاء في وصف الفيديو: "تم تدمير جميع الأهداف نتيجةً لهذه الضربات".وفي عملية مشابهة، نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، مشاهد لإصابة قاطرات في مقاطعة زابوروجيه كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.كما نشرت الوزارة مقطع فيديو، يظهر الضربة التي دمرت مجموعة من الزوارق الأوكرانية المسيرة في البحر الأسود، باستخدام مسيّرات "لانسيت" ذات الذخائر المتسكعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260709/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-لهجوم-إرهابي-أوكراني-مسؤولين-ومنشآت-عسكرية-روسية--بيان-1115062274.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرات لنقل الأسلحة في دنيبروبيتروفسك وخاركوف- وزارة الدفاع

07:25 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 08:01 GMT 09.07.2026)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة غيران
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت طائرات "غيران" المسيّرة لضرب قاطرات تُستخدم لنقل الأسلحة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخاركوف.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربات، وجاء في وصف الفيديو: "تم تدمير جميع الأهداف نتيجةً لهذه الضربات".
وفي عملية مشابهة، نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، مشاهد لإصابة قاطرات في مقاطعة زابوروجيه كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد إصابة القاطرات بطائرات مسيرة من طراز "غيران"، حيث أفادت وزارة الدفاع بأن هذه القاطرات كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في منطقة كازاكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
06:19 GMT
كما نشرت الوزارة مقطع فيديو، يظهر الضربة التي دمرت مجموعة من الزوارق الأوكرانية المسيرة في البحر الأسود، باستخدام مسيّرات "لانسيت" ذات الذخائر المتسكعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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