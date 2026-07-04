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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260704/المعقل-الأخير-لقوات-كييف-خبير-عسكري-يشرح-أهمية-تحرير-الجيش-الروسي-لكونستانتينوفكا-1114939118.html
المعقل الأخير لقوات كييف... خبير عسكري يشرح أهمية تحرير الجيش الروسي لكونستانتينوفكا
المعقل الأخير لقوات كييف... خبير عسكري يشرح أهمية تحرير الجيش الروسي لكونستانتينوفكا
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، أن تحرير القوات الروسية لمدينة كونستانتينوفكا يمثل تطورًا استراتيجيًا مهمًا في سير العمليات العسكرية، باعتبارها آخر... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T10:19+0000
2026-07-04T10:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال غاغين، في تعليق خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن المدينة كانت تشكل "حصنًا دفاعيًا" أعدته القوات الأوكرانية على مدى فترة طويلة، وإن السيطرة عليها تطلبت وقتًا وموارد كبيرة، مضيفًا أن رفض القيادة الأوكرانية إصدار أمر بالانسحاب أدى، بحسب تعبيره، إلى حالات فرار واستسلام وخسائر كبيرة في صفوف القوات المدافعة.وأشار الخبير إلى أن خسارة المدينة لا تقتصر على الجانب الميداني، بل تمتد إلى التأثير في الروح المعنوية للقوات الأوكرانية، موضحًا أن انسحاب الوحدات بصورة غير منظمة، وفق روايته، انعكس سلبًا على ثقة الجنود بقيادتهم، في وقت تتداول فيه منصات أوكرانية، بحسب قوله، روايات عن تخلي القيادة عن بعض الوحدات خلال المعارك.وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-دوبروبيليا-في-دونيتسك--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114934741.html
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تقصف-مركزا-لوجستيا-للجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بمسيرات-غيران---عاجل-1114938060.html
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رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم

المعقل الأخير لقوات كييف... خبير عسكري يشرح أهمية تحرير الجيش الروسي لكونستانتينوفكا

10:19 GMT 04.07.2026
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية تسيطر على كونستانتينوفكا
القوات الروسية تسيطر على كونستانتينوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Министерство обороны РФ
/
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أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، أن تحرير القوات الروسية لمدينة كونستانتينوفكا يمثل تطورًا استراتيجيًا مهمًا في سير العمليات العسكرية، باعتبارها آخر منطقة محصنة رئيسية للقوات الأوكرانية على الطريق المؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك، اللتين تعدان آخر المراكز الكبرى الخاضعة لسيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال غاغين، في تعليق خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن المدينة كانت تشكل "حصنًا دفاعيًا" أعدته القوات الأوكرانية على مدى فترة طويلة، وإن السيطرة عليها تطلبت وقتًا وموارد كبيرة، مضيفًا أن رفض القيادة الأوكرانية إصدار أمر بالانسحاب أدى، بحسب تعبيره، إلى حالات فرار واستسلام وخسائر كبيرة في صفوف القوات المدافعة.
وأوضح أن سقوط كونستانتينوفكا يفتح الطريق أمام تقدم القوات الروسية باتجاه كراماتورسك وسلوفيانسك، لكنه سيدفع، في المقابل، القيادة الأوكرانية إلى نقل تعزيزات من محاور أخرى لتدعيم دفاعاتها هناك، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف قطاعات أخرى من الجبهة في ظل ما وصفه بأزمة حادة في التجنيد تعاني منها أوكرانيا.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
05:19 GMT
وأشار الخبير إلى أن خسارة المدينة لا تقتصر على الجانب الميداني، بل تمتد إلى التأثير في الروح المعنوية للقوات الأوكرانية، موضحًا أن انسحاب الوحدات بصورة غير منظمة، وفق روايته، انعكس سلبًا على ثقة الجنود بقيادتهم، في وقت تتداول فيه منصات أوكرانية، بحسب قوله، روايات عن تخلي القيادة عن بعض الوحدات خلال المعارك.
وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن ما يصفه بالنجاحات العسكرية، اعتبر غاغين أن هذه التصريحات تتزامن غالبًا مع لقاءات كييف مع شركائها الغربيين، وتهدف، بحسب رأيه، إلى ضمان استمرار الحصول على الدعم المالي والعسكري من الدول الغربية.
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
08:57 GMT
وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من اليوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية العام
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