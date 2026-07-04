القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-دوبروبيليا-في-دونيتسك--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114934741.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط من الفوج 110 التابع للجيش 51 من قوات مجموعة "المركز" الروسية، والملقب بـ"شاختار"، أن اللواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبد... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T05:19+0000
2026-07-04T05:19+0000
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_8c46cee7ec6e9a739759f7460da7f1e9.jpg
وقال "شاختار" لوكالة "سبوتنيك": "تتكبد الكتيبة الآلية الأولى التابعة للواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بسبب عدم تجهيز التحصينات في قطاع دوبروبيليا".وأضاف أن نيران المدفعية وطائرات الهجوم المسيّرة تُلحق الضرر الأكبر بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.كما أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في مايو/ أيار، بأن الوحدات الروسية تقوم بعمليات قتالية نشطة في مناطق دوبروبيليا وبيليتسكوي وغريشينو، وتتقدم باستمرار وتكثف قوتها النارية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وإمداداتها اللوجستية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260703/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-مضادة-للمسيرات-قادرة-على-إسقاط-الهدف-بأول-طلقة-1114910074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_50fd5f2b2d1e2b6dcd82e2d223dcbfce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"

05:19 GMT 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ضابط من الفوج 110 التابع للجيش 51 من قوات مجموعة "المركز" الروسية، والملقب بـ"شاختار"، أن اللواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبد خسائر فادحة في قطاع دوبروبيليا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال "شاختار" لوكالة "سبوتنيك": "تتكبد الكتيبة الآلية الأولى التابعة للواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بسبب عدم تجهيز التحصينات في قطاع دوبروبيليا".
وأضاف أن نيران المدفعية وطائرات الهجوم المسيّرة تُلحق الضرر الأكبر بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
ولا يزال قطاع دوبروبيليا أحد أكثر خطوط النار اشتعالا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة مضادة للمسيرات قادرة على إسقاط الهدف بأول طلقة
أمس, 09:17 GMT
كما أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في مايو/ أيار، بأن الوحدات الروسية تقوم بعمليات قتالية نشطة في مناطق دوبروبيليا وبيليتسكوي وغريشينو، وتتقدم باستمرار وتكثف قوتها النارية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وإمداداتها اللوجستية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала