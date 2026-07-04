https://sarabic.ae/20260704/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-دوبروبيليا-في-دونيتسك--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114934741.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط من الفوج 110 التابع للجيش 51 من قوات مجموعة "المركز" الروسية، والملقب بـ"شاختار"، أن اللواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبد... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T05:19+0000
2026-07-04T05:19+0000
2026-07-04T05:19+0000
رصد عسكري
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وقال "شاختار" لوكالة "سبوتنيك": "تتكبد الكتيبة الآلية الأولى التابعة للواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بسبب عدم تجهيز التحصينات في قطاع دوبروبيليا".وأضاف أن نيران المدفعية وطائرات الهجوم المسيّرة تُلحق الضرر الأكبر بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.كما أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في مايو/ أيار، بأن الوحدات الروسية تقوم بعمليات قتالية نشطة في مناطق دوبروبيليا وبيليتسكوي وغريشينو، وتتقدم باستمرار وتكثف قوتها النارية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وإمداداتها اللوجستية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260703/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-مضادة-للمسيرات-قادرة-على-إسقاط-الهدف-بأول-طلقة-1114910074.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
أفاد ضابط من الفوج 110 التابع للجيش 51 من قوات مجموعة "المركز" الروسية، والملقب بـ"شاختار"، أن اللواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتكبد خسائر فادحة في قطاع دوبروبيليا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال "شاختار" لوكالة "سبوتنيك": "تتكبد الكتيبة الآلية الأولى التابعة للواء الآلي المنفصل 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بسبب عدم تجهيز التحصينات في قطاع دوبروبيليا".
وأضاف أن نيران المدفعية وطائرات الهجوم المسيّرة تُلحق الضرر الأكبر بأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
ولا يزال قطاع دوبروبيليا أحد أكثر خطوط النار اشتعالا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، في مايو/ أيار، بأن الوحدات الروسية تقوم بعمليات قتالية نشطة في مناطق دوبروبيليا وبيليتسكوي وغريشينو، وتتقدم باستمرار وتكثف قوتها النارية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية وإمداداتها اللوجستية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.