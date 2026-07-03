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القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
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"روستيخ" تكشف عن ذخيرة مضادة للمسيرات قادرة على إسقاط الهدف بأول طلقة
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة مضادة للمسيرات قادرة على إسقاط الهدف بأول طلقة
سبوتنيك عربي
نشرت "روستيخ" الروسية لقطات لذخيرة "منوغوتوشي" المبتكرة المضادة للطائرات المسيّرة، والتي تمكن حتى المبتدئين من إسقاط أي طائرة مسيّرة من نوع "إف بي في" باستخدام... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأطلق أليكسي إيغوروف، وهو هاو للرماية ومقدم برنامج "ناش كراش"، النار من مسافة 50 مترًا مستخدمًا بندقية كلاشينكوف الخاصة به من طراز "أيه كيه 74 إم" وذخيرة "منوغوتوشي" لتدمير طائرة مسيّرة من نوع "إف بي في" تحمل زجاجة مشروب غازي، والذي كان يمثل محاكاة لحمولة أو حشوة متفجرة، وذلك باستخدام أول طلقة.وأصابت شظيتا الرصاصة الأولى زجاجة المشروب الغازي "المتفجرة" وكاميرا الطائرة المسيّرة، أما الشظية الثالثة فقطعت سلك المحرك. وكان هذا كافيًا لإسقاط الطائرة المسيّرة على الأرض نهائيًا.وعلّق مقدم البرنامج قائلًا: "وهكذا، أثبتت ذخيرة "منوغوتوشي" فعاليتها، والأهم من ذلك، لم تتعطل أي طلقة طوال يوم التصوير.وتحتوي الذخائر من نوع إس.تسي. 226 عيار 5.45×39 ملم، وإس.تسي. 228 عيار 7.62×54 ملم، تحتوي على رصاصة ثلاثية العناصر تنفصل أثناء الطيران، ويُستخدم في ذلك كل من الخرطوشة القياسية والبارود القياسي، مما لا يثقل كاهل خط الإنتاج بشكل مفرط."كيتولوف - 2 إم"... قذيفة روسية خارقة بمدى 12 كلم
https://sarabic.ae/20260701/سكات-350-إم-طائرة-مسيرة-روسية-تعمل-في-جميع-الظروف-الجوية-1114866101.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

"روستيخ" تكشف عن ذخيرة مضادة للمسيرات قادرة على إسقاط الهدف بأول طلقة

09:17 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت "روستيخ" الروسية لقطات لذخيرة "منوغوتوشي" المبتكرة المضادة للطائرات المسيّرة، والتي تمكن حتى المبتدئين من إسقاط أي طائرة مسيّرة من نوع "إف بي في" باستخدام رشاش خفيف.
وأطلق أليكسي إيغوروف، وهو هاو للرماية ومقدم برنامج "ناش كراش"، النار من مسافة 50 مترًا مستخدمًا بندقية كلاشينكوف الخاصة به من طراز "أيه كيه 74 إم" وذخيرة "منوغوتوشي" لتدمير طائرة مسيّرة من نوع "إف بي في" تحمل زجاجة مشروب غازي، والذي كان يمثل محاكاة لحمولة أو حشوة متفجرة، وذلك باستخدام أول طلقة.
وأصابت شظيتا الرصاصة الأولى زجاجة المشروب الغازي "المتفجرة" وكاميرا الطائرة المسيّرة، أما الشظية الثالثة فقطعت سلك المحرك. وكان هذا كافيًا لإسقاط الطائرة المسيّرة على الأرض نهائيًا.
سكات - 350 إم.. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
"سكات-350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
1 يوليو, 16:49 GMT
وعلّق مقدم البرنامج قائلًا: "وهكذا، أثبتت ذخيرة "منوغوتوشي" فعاليتها، والأهم من ذلك، لم تتعطل أي طلقة طوال يوم التصوير.

وذكرت روستيخ في بيان: للتذكير، قامت شركتنا القابضة، فيسوكوتوتشني كومبليكسي، بتطوير ذخائر "منوغوتوشي" متعددة الأعيرة المضادة للطائرات المسيّرة.

وتحتوي الذخائر من نوع إس.تسي. 226 عيار 5.45×39 ملم، وإس.تسي. 228 عيار 7.62×54 ملم، تحتوي على رصاصة ثلاثية العناصر تنفصل أثناء الطيران، ويُستخدم في ذلك كل من الخرطوشة القياسية والبارود القياسي، مما لا يثقل كاهل خط الإنتاج بشكل مفرط.
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