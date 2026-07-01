https://sarabic.ae/20260701/كيتولوف---2-إم-قذيفة-روسية-خارقة-بمدى-12-كلم-1114861935.html
"كيتولوف - 2 إم"... قذيفة روسية خارقة بمدى 12 كلم
"كيتولوف - 2 إم"... قذيفة روسية خارقة بمدى 12 كلم
سبوتنيك عربي
تمثل "كيتولوف - 2 إم" نوعا من القذائف الصاروخية، التي تستخدم نظام توجيه بالليزر للوصول إلى أهدافها، وتعد إحدى القذائف الخارقة المتعددة الاستخدام، التي تطورها... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T13:23+0000
2026-07-01T13:23+0000
2026-07-01T13:23+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114862211_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_1ef1b85f4bc17bc6ce7d8dc9f099f364.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114862211_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_af9d4712a01e6441bf54ed1c632e76ab.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, инфографика
"كيتولوف - 2 إم"... قذيفة روسية خارقة بمدى 12 كلم
تمثل "كيتولوف - 2 إم" نوعا من القذائف الصاروخية، التي تستخدم نظام توجيه بالليزر للوصول إلى أهدافها، وتعد إحدى القذائف الخارقة المتعددة الاستخدام، التي تطورها روسيا.