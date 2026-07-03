https://sarabic.ae/20260703/--القوات-المسلحة-الروسية-تحرر-بلدة-ألكساندروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114910385.html

القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T09:24+0000

2026-07-03T09:24+0000

2026-07-03T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg

وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخلال قتال عنيف، استولت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، على منطقة دفاعية واسعة للعدو تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، ودمرت أكثر من 1000 مبنى. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى سرية من الأفراد".وأشار إلى أن العدو كان يسيطر على ألكساندروفكا كمنطقة دفاعية واسعة تضم مواقع محصنة ومعاقل ومناطق مكتظة بالسكان. تمكنت مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة فوستوك من طرد القوات المسلحة الأوكرانية وإتمام عملية تطهير البلدة. وأضاف: "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة أوكراينسكي في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات نشطة، وهزمت الأفراد والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، و4 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للبيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية محمولة جوًا، وكتيبة هجومية، وكتيبة ياغر، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب بحرية، ولواء آزوف للقوات الخاصة (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا)، و5 كتائب من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي".وقال بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" الروسية، 1490 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و124 مركبة، و16 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية".وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، في بلدة كراسني ليمان، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 200 جندي و50 قطعة من المعدات العسكرية، من بينها مركبتان قتاليتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتا الصنع، و25 نظامًا روبوتيًا يتم التحكم فيه عن بُعد، و21 مركبة".وأضاف: "تضررت القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية، وفوج أنظمة غير مأهولة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي. كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3140 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشرق" الروسية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 425 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و82 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية في هذه المنطقة". وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، دمرت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 673 طائرة، و284 مروحية، و173520 طائرة مسيرة، و664 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و30014 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1751 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و35624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و65543 مركبة عسكرية خاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260703/وسائط-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-155-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114907296.html

https://sarabic.ae/20260702/القوات-الروسية-تستهدف-أماكن-تصنيع-وتخزين-أنظمة-لينا-في-أوكرانيا---الدفاع-الروسية-1114880306.html

https://sarabic.ae/20260701/تدمير-5-زوارق-مسيرة-أوكرانية-شمال-شرقي-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1114860268.html

https://sarabic.ae/20260701/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوباني-في-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1114857251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60