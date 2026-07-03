عربي
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260703/--القوات-المسلحة-الروسية-تحرر-بلدة-ألكساندروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك---وزارة-الدفاع-1114910385.html
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:24+0000
2026-07-03T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخلال قتال عنيف، استولت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، على منطقة دفاعية واسعة للعدو تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، ودمرت أكثر من 1000 مبنى. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى سرية من الأفراد".وأشار إلى أن العدو كان يسيطر على ألكساندروفكا كمنطقة دفاعية واسعة تضم مواقع محصنة ومعاقل ومناطق مكتظة بالسكان. تمكنت مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة فوستوك من طرد القوات المسلحة الأوكرانية وإتمام عملية تطهير البلدة. وأضاف: "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة أوكراينسكي في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات نشطة، وهزمت الأفراد والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، و4 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للبيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية محمولة جوًا، وكتيبة هجومية، وكتيبة ياغر، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب بحرية، ولواء آزوف للقوات الخاصة (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا)، و5 كتائب من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي".وقال بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" الروسية، 1490 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و124 مركبة، و16 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية".وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، في بلدة كراسني ليمان، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 200 جندي و50 قطعة من المعدات العسكرية، من بينها مركبتان قتاليتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتا الصنع، و25 نظامًا روبوتيًا يتم التحكم فيه عن بُعد، و21 مركبة".وأضاف: "تضررت القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية، وفوج أنظمة غير مأهولة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي. كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3140 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشرق" الروسية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 425 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و82 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية في هذه المنطقة". وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، دمرت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 673 طائرة، و284 مروحية، و173520 طائرة مسيرة، و664 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و30014 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1751 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و35624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و65543 مركبة عسكرية خاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260703/وسائط-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-155-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114907296.html
https://sarabic.ae/20260702/القوات-الروسية-تستهدف-أماكن-تصنيع-وتخزين-أنظمة-لينا-في-أوكرانيا---الدفاع-الروسية-1114880306.html
https://sarabic.ae/20260701/تدمير-5-زوارق-مسيرة-أوكرانية-شمال-شرقي-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1114860268.html
https://sarabic.ae/20260701/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوباني-في-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1114857251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_758049f9db3dc914f2856bf1e1915a75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع

09:24 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 03.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخلال قتال عنيف، استولت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، على منطقة دفاعية واسعة للعدو تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، ودمرت أكثر من 1000 مبنى. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى سرية من الأفراد".
وأكد أن "السيطرة على ألكساندروفكا تعزز مواقع وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على الضفة اليمنى لنهر فولتشيا".
وأشار إلى أن العدو كان يسيطر على ألكساندروفكا كمنطقة دفاعية واسعة تضم مواقع محصنة ومعاقل ومناطق مكتظة بالسكان. تمكنت مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة فوستوك من طرد القوات المسلحة الأوكرانية وإتمام عملية تطهير البلدة.
كما تم تدمير 17 مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، و12 مركبة آلية، و9 أنظمة روبوتية أرضية، و28 طائرة ثمانية المراوح ثقيلة من طراز "بابا ياغا".
وأضاف: "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية".
ونتيجة لذلك، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل، ومراكز الخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومناطق تخزين القوارب غير المأهولة، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومناطق تجميع وتخزين وإعداد إطلاق المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:53 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1485 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و90 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، و8 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية".
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة أوكراينسكي في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات نشطة، وهزمت الأفراد والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، و4 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "تضررت عتاد ومعدات 6 ألوية ميكانيكية، ووحدة محمولة جوًا، ووحدة مشاة آلية، ووحدة هجوم جبلي، وفوج هجوم، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي. وبذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في المجمل أكثر من 1405 جنديًا، ودبابتين، و22 مركبة قتالية مدرعة، و164 مركبة، و22 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
ووفقا للبيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية محمولة جوًا، وكتيبة هجومية، وكتيبة ياغر، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب بحرية، ولواء آزوف للقوات الخاصة (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا)، و5 كتائب من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي".
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو في هذه الجبهة بلغت أكثر من 2160 جندياً، و20 مركبة قتالية مدرعة، و41 مركبة، و15 مدفعاً ميدانياً، و12 محطة حرب إلكترونية.
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف أماكن تصنيع وتخزين أنظمة "ليما" و"فلامينغو" في أوكرانيا- وزارة الدفاع
أمس, 07:03 GMT
وقال بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" الروسية، 1490 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و124 مركبة، و16 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية".
لوحظ أنه خلال هذه الفترة، حسّنت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية وهزمت تشكيلاتٍ تضم 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، وكتيبة أنظمة غير مأهولة، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية للدفاع الإقليمي.
وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، في بلدة كراسني ليمان، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 200 جندي و50 قطعة من المعدات العسكرية، من بينها مركبتان قتاليتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتا الصنع، و25 نظامًا روبوتيًا يتم التحكم فيه عن بُعد، و21 مركبة".
ووفقا للبيان فإنه"خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة، وحررت بلدات نوفوسكيليفاتوي، وبيسانتسي، وبوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى نوفوسيلفكا، وريفني، وليسنوي، وكوباني في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف: "تضررت القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية، وفوج أنظمة غير مأهولة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي. كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3140 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشرق" الروسية".
مروحية روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 5 زوارق مسيرة أوكرانية شمال شرقي البحر الأسود- الدفاع الروسية
1 يوليو, 12:24 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 425 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و82 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية في هذه المنطقة".
وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، دمرت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية.
ووفقا للبيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 قنبلة موجهة، وصاروخًا تكتيكيًا بعيد المدى، و3 صواريخ "كروز" من طراز "فلامنغو" بعيدة المدى، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و3871 طائرة مسيرة ثابتة الجناح.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 673 طائرة، و284 مروحية، و173520 طائرة مسيرة، و664 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و30014 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1751 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و35624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و65543 مركبة عسكرية خاصة.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي كوباني وأوكراينسكي في زابوروجيه وخاركوف - وزارة الدفاع
1 يوليو, 09:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 155 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بيسكونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала