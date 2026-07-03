القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
09:24 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 03.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تحرير بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخلال قتال عنيف، استولت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، على منطقة دفاعية واسعة للعدو تمتد على مساحة تزيد عن 5 كيلومترات مربعة، ودمرت أكثر من 1000 مبنى. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى سرية من الأفراد".
وأكد أن "السيطرة على ألكساندروفكا تعزز مواقع وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على الضفة اليمنى لنهر فولتشيا".
وأشار إلى أن العدو كان يسيطر على ألكساندروفكا كمنطقة دفاعية واسعة تضم مواقع محصنة ومعاقل ومناطق مكتظة بالسكان. تمكنت مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة فوستوك من طرد القوات المسلحة الأوكرانية وإتمام عملية تطهير البلدة.
كما تم تدمير 17 مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، و12 مركبة آلية، و9 أنظمة روبوتية أرضية، و28 طائرة ثمانية المراوح ثقيلة من طراز "بابا ياغا".
وأضاف: "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية".
ونتيجة لذلك، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل، ومراكز الخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومناطق تخزين القوارب غير المأهولة، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومناطق تجميع وتخزين وإعداد إطلاق المركبات الجوية غير المأهولة بعيدة المدى، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "إجمالًا، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1485 جنديًا، و8 مركبات قتالية مدرعة، و90 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، و8 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية".
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على بلدة أوكراينسكي في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات نشطة، وهزمت الأفراد والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، و4 ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "تضررت عتاد ومعدات 6 ألوية ميكانيكية، ووحدة محمولة جوًا، ووحدة مشاة آلية، ووحدة هجوم جبلي، وفوج هجوم، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي. وبذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في المجمل أكثر من 1405 جنديًا، ودبابتين، و22 مركبة قتالية مدرعة، و164 مركبة، و22 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
ووفقا للبيان فإن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وخلال الأسبوع، تمكنت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية، وكتيبة هجومية محمولة جوًا، وكتيبة هجومية، وكتيبة ياغر، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب بحرية، ولواء آزوف للقوات الخاصة (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا)، و5 كتائب من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي".
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو في هذه الجبهة بلغت أكثر من 2160 جندياً، و20 مركبة قتالية مدرعة، و41 مركبة، و15 مدفعاً ميدانياً، و12 محطة حرب إلكترونية.
وقال بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز، بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" الروسية، 1490 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و124 مركبة، و16 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 11 محطة حرب إلكترونية".
لوحظ أنه خلال هذه الفترة، حسّنت وحدات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية وهزمت تشكيلاتٍ تضم 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، وكتيبة أنظمة غير مأهولة، ولواء أمن تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية للدفاع الإقليمي.
وأضاف البيان: "على مدار أسبوع، في بلدة كراسني ليمان، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 200 جندي و50 قطعة من المعدات العسكرية، من بينها مركبتان قتاليتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتا الصنع، و25 نظامًا روبوتيًا يتم التحكم فيه عن بُعد، و21 مركبة".
ووفقا للبيان فإنه"خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة، وحررت بلدات نوفوسكيليفاتوي، وبيسانتسي، وبوغوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى نوفوسيلفكا، وريفني، وليسنوي، وكوباني في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف: "تضررت القوات والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية، وفوج أنظمة غير مأهولة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي. كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3140 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشرق" الروسية".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 425 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و82 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية في هذه المنطقة".
وأضاف أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، دمرت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية.
ووفقا للبيان فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 قنبلة موجهة، وصاروخًا تكتيكيًا بعيد المدى، و3 صواريخ "كروز" من طراز "فلامنغو" بعيدة المدى، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و3871 طائرة مسيرة ثابتة الجناح.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 673 طائرة، و284 مروحية، و173520 طائرة مسيرة، و664 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و30014 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1751 مركبة قتالية مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، و35624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و65543 مركبة عسكرية خاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.