https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تقصف-مركزا-لوجستيا-للجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بمسيرات-غيران---عاجل-1114938060.html
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
سبوتنيك عربي
دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة. 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T08:57+0000
2026-07-04T08:57+0000
2026-07-04T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو، استُخدمت طائرات" غيران-4" و"غيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع كانتسيروفكا النفطي قرب قرية فيسوكوغورني في مقاطعة زابوروجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
08:57 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 09:09 GMT 04.07.2026)
دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو، استُخدمت طائرات" غيران-4" و"غيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع كانتسيروفكا النفطي قرب قرية فيسوكوغورني في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت وزارة الدفاع أن المنشأة لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة هذه الغارات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.