عربي
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:03 GMT
13 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:16 GMT
30 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
16:03 GMT
19 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
16:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تقصف-مركزا-لوجستيا-للجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بمسيرات-غيران---عاجل-1114938060.html
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
سبوتنيك عربي
دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة. 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T08:57+0000
2026-07-04T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114353122_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_37b33dffab2e6f6a6abf80932b442371.jpg
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو، استُخدمت طائرات" غيران-4" و"غيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع كانتسيروفكا النفطي قرب قرية فيسوكوغورني في مقاطعة زابوروجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260704/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-كونستانتينوفكا-الاستراتيجية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع--1114938161.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114353122_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_ef0c2508a9e45b8c92e4e6fa9b2d4991.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"

08:57 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 09:09 GMT 04.07.2026)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة غيران
مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إنه "بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو، استُخدمت طائرات" غيران-4" و"غيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع كانتسيروفكا النفطي قرب قرية فيسوكوغورني في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت وزارة الدفاع أن المنشأة لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة هذه الغارات.
طاقم دبابة تي-90إم بروريف التابع للمجموعة القتالية الغرب في اتجاه محور كراسنولمانسكي في المنطقة العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك- وزارة الدفاع
09:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала