القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاع
09:44 GMT 15.07.2026 (تم التحديث: 10:00 GMT 15.07.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.
وجاء في البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا، وتدمير 12 مركبة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا"، وقارب غير مأهول، و3 محطات حرب إلكترونية"، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.
وأضاف: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، هزائم بوحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات يوركيفكا وغريغوروفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 465 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، ومركبة قتالية من طراز "باستيون" لإطلاق صواريخ متعددة، ومدفع ميداني".
وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء هجومي ولواءين هجوميين محمولين جوًا و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري في مناطق بلدات غافريلوفكا وكولوميتسي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبارفينوفكا ويغوروفكا ونوفوسولوشينو ونيكولسكوي ونوفوي بولي في مقاطعة زابوروجيه".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية: ""حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية وعتادية بقوات المشاة الآلية وقوات الرينجرز وقوات الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء بحري و3 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات أرتيما، وبيلوزيرسكوي، وروبيجنه، وسفيتلوي، وسيرغييفكا، ودوبروبيلليا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 325 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفع ميداني، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات"، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وووفقا للبيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر في الأفراد والمعدات بفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات ريزيفكا وخوتين وموغريتسيا في مقاطعة سومي.
وأضاف أن وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني قد هُزمت في مقاطعة خاركوف بالقرب من بلدتي زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان.
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: ""حققت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تقدمًا ملحوظًا في مواقعها، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بلواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدتي أركاديفكا وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، وبلدتي شتشوروفو وسفياغوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و13 مركبة، و4 قطع مدفعية".
ووفقًا للبيان: "دمر أسطول البحر الأسود 4 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمحمولة جوًا، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سيمينوفكا، ونيكولايفكا، وسلافيانسك، ونيكانوروفكا، وإيجيفكا، وكراماتورسك، وأليكسيفو-دروزكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.