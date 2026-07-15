https://sarabic.ae/20260715/القوات-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-وتكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-بالأرواح-والعتاد--وزارة-الدفاع-1115221379.html

القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاع

القوات الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T09:44+0000

2026-07-15T09:44+0000

2026-07-15T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا، وتدمير 12 مركبة، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا"، وقارب غير مأهول، و3 محطات حرب إلكترونية"، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خسر العدو أكثر من 465 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، ومركبة قتالية من طراز "باستيون" لإطلاق صواريخ متعددة، ومدفع ميداني".وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفع ميداني، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات"، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وأضاف أن وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني قد هُزمت في مقاطعة خاركوف بالقرب من بلدتي زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان.ووقعت هذه الخسائر بالقرب من بلدتي أركاديفكا وتشيرفوني أوسكول في مقاطعة خاركوف، وبلدتي شتشوروفو وسفياغوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، و13 مركبة، و4 قطع مدفعية".وأكد: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ألوية المشاة الآلية والمحمولة جوًا، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سيمينوفكا، ونيكولايفكا، وسلافيانسك، ونيكانوروفكا، وإيجيفكا، وكراماتورسك، وأليكسيفو-دروزكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير محطة لتوزيع الغاز دعمت عمليات القوات الأوكرانية في كراماتورسك- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تستهدف منشآت صناعة الصواريخ في كييف- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الروسي-يستهدف-سفن-شحن-وصهاريج-محروقات-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115195264.html

https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للوقود-والطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115189850.html

https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-صناعة-الصواريخ-في-كييف--وزارة-الدفاع-1115186429.html

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