https://sarabic.ae/20260714/الجيش-الروسي-يستهدف-سفن-شحن-وصهاريج-محروقات-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115195264.html
الجيش الروسي يستهدف سفن شحن وصهاريج محروقات للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف سفن شحن وصهاريج محروقات للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفن شحن وصهاريج محروقات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T13:20+0000
2026-07-14T13:20+0000
2026-07-14T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن كانتا متجهتين من ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى ميناء أوديسا".وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية واصلت على مدار اليوم توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة أوكرانية محملة بالسلاح- وزارة الدفاعالقوات الروسية تستهدف منشآت صناعة الصواريخ في كييف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للوقود-والطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115189850.html
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الجيش الروسي يستهدف سفن شحن وصهاريج محروقات للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفن شحن وصهاريج محروقات تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "استهدفت طائرات مسيرة سفينتي شحن كانتا متجهتين من ميناء تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى ميناء أوديسا".
وأضاف: " في ميناء "يوجني" (ميناء يوجني للتجارة البحرية)، تم بأسلحة جوية عالية الدقة استهداف منشآت البنية التحتية للمركز اللوجستي التابع لشركة النقل "ميغ ترانس" ، بالإضافة إلى 12 شاحنة وصهريج وقود تقوم بنقل شحنات عسكرية ومحروقات وزيوت تشحيم لصالح القوات الأوكرانية".
وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية واصلت على مدار اليوم توجيه ضربات للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.