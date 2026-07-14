https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-صناعة-الصواريخ-في-كييف--وزارة-الدفاع-1115186429.html
القوات الروسية تستهدف منشآت صناعة الصواريخ في كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت صناعة الصواريخ في كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية شنّت غارات عدة استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، تُعنى بتطوير وإنتاج الصواريخ... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T05:42+0000
2026-07-14T05:42+0000
2026-07-14T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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واًصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى جوًا وبرًا، وطائرات مسيّرة، استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، تُعنى بتطوير وإنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تدمر-مركزين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-على-محور-سومي--مصدر-عسكري-1115185970.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف منشآت صناعة الصواريخ في كييف- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية شنّت غارات عدة استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، تُعنى بتطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى البنية التحتية لميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا، الداعم لعمل قوات نظام كييف.
واًصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى جوًا وبرًا، وطائرات مسيّرة، استهدفت منشآت صناعية عسكرية في كييف، تُعنى بتطوير وإنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف منشآت البنية التحتية لميناء "يوجني" في مقاطعة أوديسا، المستخدمة لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.