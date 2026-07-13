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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-سفينتي-شحن-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115172205.html
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T14:35+0000
2026-07-13T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدفت قواتنا بمسيّرات هجومية سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا".وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تواصل، على مدار اليوم الاثنين، توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال اليوم واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
https://sarabic.ae/20260712/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1115141438.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع

14:35 GMT 13.07.2026
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدفت قواتنا بمسيّرات هجومية سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تواصل، على مدار اليوم الاثنين، توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال اليوم واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية دون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محاور عدة ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
أمس, 09:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
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