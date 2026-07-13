https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-سفينتي-شحن-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115172205.html
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T14:35+0000
2026-07-13T14:35+0000
2026-07-13T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدفت قواتنا بمسيّرات هجومية سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا".وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تواصل، على مدار اليوم الاثنين، توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال اليوم واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
https://sarabic.ae/20260712/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1115141438.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدفت قواتنا بمسيّرات هجومية سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني في مقاطعة أوديسا".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تواصل، على مدار اليوم الاثنين، توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال اليوم واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية دون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.