https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-الموانئ-الأوكرانية-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115159532.html
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:10+0000
2026-07-13T05:10+0000
2026-07-13T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية بدون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم".يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-في-كييف-وأوديسا--عاجل-1115119657.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
05:10 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 13.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية بدون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم".
يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.