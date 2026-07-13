عربي
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-الموانئ-الأوكرانية-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115159532.html
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:10+0000
2026-07-13T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_236288cce4d784e85cb4396e549f06e1.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية بدون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم".يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-في-كييف-وأوديسا--عاجل-1115119657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f386b5f088a8e89af41a6d40352c4bd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية

05:10 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 13.07.2026)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية. ونتيجة للضربات الجماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات هجومية بدون طيار، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم".
يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية في كييف وأوديسا- عاجل
11 يوليو, 07:12 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала