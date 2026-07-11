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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-صناعية-عسكرية-في-كييف-1115118578.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T05:15+0000
2026-07-11T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف، المعنية بإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن مرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكريالقوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف

05:15 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 05:45 GMT 11.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".
وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف، المعنية بإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن مرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
9 يوليو, 09:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكري
القوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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