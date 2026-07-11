https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-صناعية-عسكرية-في-كييف-1115118578.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T05:15+0000
2026-07-11T05:15+0000
2026-07-11T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف، المعنية بإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن مرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط مخطط أوكراني لتفجير مطار "روستوف- تسينترالني" العسكريالقوات الروسية تقصف بقنابل "فاب-500" معبرا ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4ae7fb550309b6eac1edf563cd429286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
05:15 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 05:45 GMT 11.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربات جوية جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".
وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف، المعنية بإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن مرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية والوقود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.