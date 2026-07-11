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الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية في كييف وأوديسا- عاجل
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-في-كييف-وأوديسا--عاجل-1115119657.html
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية في كييف وأوديسا- عاجل
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية في كييف وأوديسا- عاجل
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت كييف وأوديسا. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T07:12+0000
2026-07-11T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة عدة ضربات: باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف تعمل في إنتاج وتخزين طائرات دون طيار بعيدة ومتوسطة المدى".وأضاف: "الأهداف المتسهدفة في كييف: شركة أيرودرون الصناعية – متخصصة في تطوير وإنتاج طائرات دون طيار ثقيلة بعيدة المدى، مثل E-300 إنتربرايز وD-80 ديسكفري، وشركة فانبليت المساهمة العامة – تقوم بتجميع وتخزين طائرات فاير بوينت-2 دون طيار، التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، بالإضافة إلى تجميع وتخزين مكونات رؤوسها الحربية. تتخفى الشركة تحت ستار مصنع مدني للخشب الرقائقي والأثاث، لإخفاء غرضها الحقيقي عن أجهزة الاستخبارات، ما يسمح بنقل البضائع بشكل قانوني".واوضح البيان أن "الأهداف المتسهدفة في مقاطعة أوديسا: ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية") - يُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لإمداد القوات المسلحة بالذخيرة والوقود. وقد خلف الاستهداف أضرارًا بخزانات الوقود ومواد التشحيم والبنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه تم استهداف "ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية لميناء إزمايل التجاري البحري) الذي بعد مركزًا لوجستيًا بديلًا حيويًا للقوات المسلحة الأوكرانية على نهر الدانوب. وقد ألحقت الضربة أضرارًا بمستودعات الوقود، ومحطات التحميل، ومحطات ضخ الوقود، ومناطق تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومراكز مراقبة البنية التحتية للميناء".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-صناعية-عسكرية-في-كييف-1115118578.html
https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الانتقامية-التي-شنتها-على-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ليلا-1114981903.html
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روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية الليلية في كييف وأوديسا- عاجل

07:12 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 07:32 GMT 11.07.2026)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت كييف وأوديسا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة عدة ضربات: باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف تعمل في إنتاج وتخزين طائرات دون طيار بعيدة ومتوسطة المدى".

وتابع البيان: "تم استخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى يتم إطلاقها جواً وطائرات دون طيار هجومية ضد مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، والتي تستخدم لتوصيل وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى الوقود ومواد التشحيم".

وأضاف: "الأهداف المتسهدفة في كييف: شركة أيرودرون الصناعية – متخصصة في تطوير وإنتاج طائرات دون طيار ثقيلة بعيدة المدى، مثل E-300 إنتربرايز وD-80 ديسكفري، وشركة فانبليت المساهمة العامة – تقوم بتجميع وتخزين طائرات فاير بوينت-2 دون طيار، التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، بالإضافة إلى تجميع وتخزين مكونات رؤوسها الحربية. تتخفى الشركة تحت ستار مصنع مدني للخشب الرقائقي والأثاث، لإخفاء غرضها الحقيقي عن أجهزة الاستخبارات، ما يسمح بنقل البضائع بشكل قانوني".
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واوضح البيان أن "الأهداف المتسهدفة في مقاطعة أوديسا: ميناء تشورنومورسك (المؤسسة الحكومية "ميناء تشورنومورسك للتجارة البحرية") - يُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لإمداد القوات المسلحة بالذخيرة والوقود. وقد خلف الاستهداف أضرارًا بخزانات الوقود ومواد التشحيم والبنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية".

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف "ميناء يوجني (الجنوب) (مؤسسة ميناء يوجني الحكومية) يعمل كمركز لوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد ألحقت الضربة أضراراً بمرافق تخزين البضائع العسكرية وخزانات الوقود ومواد التشحيم".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه تم استهداف "ميناء إزمايل (المؤسسة الحكومية لميناء إزمايل التجاري البحري) الذي بعد مركزًا لوجستيًا بديلًا حيويًا للقوات المسلحة الأوكرانية على نهر الدانوب. وقد ألحقت الضربة أضرارًا بمستودعات الوقود، ومحطات التحميل، ومحطات ضخ الوقود، ومناطق تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ومراكز مراقبة البنية التحتية للميناء".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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