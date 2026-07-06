https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الانتقامية-التي-شنتها-على-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ليلا-1114981903.html

الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا

الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أهداف الضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T06:42+0000

2026-07-06T06:42+0000

2026-07-06T06:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "المناطق المتأثرة في كييف، 'مؤسسة كييف -71' الصناعية (جمعية أبريس بي تي) – إحدى المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى مثل طائرات "ستريلا"، و"مارا"، و"سيركو"، و"أفينجر"، و"إلف-كيه"، و"فلايت آرو"، و"شرايك-10"، بالإضافة إلى معدات القياس عن بعد والإلكترونيات والبصريات".وتابع: "تعتبر المؤسسة الصناعية 'كييف -79' (LLC UKR ARMO TECH) واحدة من الشركات المصنعة والموردة الرئيسية للمركبات المدرعة وعناصر الحماية المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية (الذخيرة) لأنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة".وجاء في البيان: "استهداف حوض بناء السفن في كييف (Kuza na Rybalskom PJSC) وهو أكبر مؤسسة للهندسة الميكانيكية تنتج زوارق حربية من طراز 'غروزا-إم' في كييف من المشروع '58155'، بالإضافة إلى إنتاج وإصلاح زوارق الهجوم غير المأهولة".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى الأهداف في مقاطعة كييف ومنها مصنع "جولياني" لتجميع وتصنيع الصواريخ، وهو مؤسسة حكومية للصناعات الدفاعية، تعمل في إنتاج وصيانة وإصلاح أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ومكونات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات الأجنحة الثابتة، وسُجّل انفجار ثانوي واسع النطاق نتيجةً للضربة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 6 يوليو/ تموز الجاري، تم تنفيذ ضربة واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في كييف والمنطقة المحيطة بها، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيابوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط

https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-ضربة-انتقامية-ضد-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-1114979605.html

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