https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الانتقامية-التي-شنتها-على-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ليلا-1114981903.html
الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أهداف الضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T06:42+0000
2026-07-06T06:42+0000
2026-07-06T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "المناطق المتأثرة في كييف، 'مؤسسة كييف -71' الصناعية (جمعية أبريس بي تي) – إحدى المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى مثل طائرات "ستريلا"، و"مارا"، و"سيركو"، و"أفينجر"، و"إلف-كيه"، و"فلايت آرو"، و"شرايك-10"، بالإضافة إلى معدات القياس عن بعد والإلكترونيات والبصريات".وتابع: "تعتبر المؤسسة الصناعية 'كييف -79' (LLC UKR ARMO TECH) واحدة من الشركات المصنعة والموردة الرئيسية للمركبات المدرعة وعناصر الحماية المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية (الذخيرة) لأنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة".وجاء في البيان: "استهداف حوض بناء السفن في كييف (Kuza na Rybalskom PJSC) وهو أكبر مؤسسة للهندسة الميكانيكية تنتج زوارق حربية من طراز 'غروزا-إم' في كييف من المشروع '58155'، بالإضافة إلى إنتاج وإصلاح زوارق الهجوم غير المأهولة".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى الأهداف في مقاطعة كييف ومنها مصنع "جولياني" لتجميع وتصنيع الصواريخ، وهو مؤسسة حكومية للصناعات الدفاعية، تعمل في إنتاج وصيانة وإصلاح أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ومكونات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات الأجنحة الثابتة، وسُجّل انفجار ثانوي واسع النطاق نتيجةً للضربة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 6 يوليو/ تموز الجاري، تم تنفيذ ضربة واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في كييف والمنطقة المحيطة بها، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيابوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-ضربة-انتقامية-ضد-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-1114979605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_383:0:2032:1237_1920x0_80_0_0_63c68a1382b797de0371b40fad0120b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
06:42 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 06:57 GMT 06.07.2026)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أهداف الضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.
وقالت الوزارة في بيان: "المناطق المتأثرة في كييف، 'مؤسسة كييف -71' الصناعية (جمعية أبريس بي تي) – إحدى المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى مثل طائرات "ستريلا"، و"مارا"، و"سيركو"، و"أفينجر"، و"إلف-كيه"، و"فلايت آرو"، و"شرايك-10"، بالإضافة إلى معدات القياس عن بعد والإلكترونيات والبصريات".
وأضافت: "مصنع كييف-1 لتجميع الصناعات الإلكترونية (المؤسسة المملوكة للدولة "مصنع كييف بوريفستنيك")، والذي ينتج طائرات مسيرة طويلة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج معدات الرادار للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "تعتبر المؤسسة الصناعية 'كييف -79' (LLC UKR ARMO TECH) واحدة من الشركات المصنعة والموردة الرئيسية للمركبات المدرعة وعناصر الحماية المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية (الذخيرة) لأنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة".
وجاء في البيان: "استهداف حوض بناء السفن في كييف (Kuza na Rybalskom PJSC) وهو أكبر مؤسسة للهندسة الميكانيكية تنتج زوارق حربية من طراز 'غروزا-إم' في كييف من المشروع '58155'، بالإضافة إلى إنتاج وإصلاح زوارق الهجوم غير المأهولة".
وأوضح البيان أنه تم استهداف 'مصنع كييف-1' لصناعة الأدوات (مصنع كفانت)، وهو قاعدة بحث وإنتاج رئيسية تنتج أنظمة التحكم في النيران، وأنظمة التدابير المضادة الكهروضوئية، ومعدات الملاحة والأتمتة للقوات الجوية والبحرية الأوكرانية، بما في ذلك صواريخ 'نبتون-إم دي'.
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى الأهداف في مقاطعة كييف ومنها مصنع "جولياني" لتجميع وتصنيع الصواريخ، وهو مؤسسة حكومية للصناعات الدفاعية، تعمل في إنتاج وصيانة وإصلاح أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ومكونات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات الأجنحة الثابتة، وسُجّل انفجار ثانوي واسع النطاق نتيجةً للضربة.
وأكد البيان أنه في مقاطعة كييف، تم استهداف مستودع "فيشنيفوي" للوقود ومواد التشحيم (Nefteyeksperimentalnoye KP)- منشأة تجريبية وهندسية رئيسية متخصصة في تصميم ومعايرة وصيانة خزانات محطات الوقود، ويُستخدم البنزين والديزل المخزّن في هذه المنشأة لتوصيل الوقود في حالات الطوارئ إلى مناطق القتال.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 6 يوليو/ تموز الجاري، تم تنفيذ ضربة واسعة النطاق على المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في كييف والمنطقة المحيطة بها، وكذلك على البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.