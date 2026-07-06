https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-ضربة-انتقامية-ضد-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-1114979605.html

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية، وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، المنشآت العسكرية والصناعية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T04:19+0000

2026-07-06T04:19+0000

2026-07-06T04:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مجمعات صناعية عسكرية ومنشآت للوقود والطاقة في كييف ومقاطعة كييف".وأشار الدفاع إلى أنه تم استهداف أيضا "البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكييف".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيابوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط

https://sarabic.ae/20260421/بوتين-جميع-محاولات-زعزعة-الاستقرار-في-روسيا-خلال-الانتخابات-سيتم-إحباطها-1112746661.html

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