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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260706/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-ضربة-انتقامية-ضد-مؤسسات-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-1114979605.html
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية، وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، المنشآت العسكرية والصناعية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T04:19+0000
2026-07-06T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مجمعات صناعية عسكرية ومنشآت للوقود والطاقة في كييف ومقاطعة كييف".وأشار الدفاع إلى أنه تم استهداف أيضا "البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكييف".وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيابوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
https://sarabic.ae/20260421/بوتين-جميع-محاولات-زعزعة-الاستقرار-في-روسيا-خلال-الانتخابات-سيتم-إحباطها-1112746661.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

04:19 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 04:23 GMT 06.07.2026)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية، وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا ، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مجمعات صناعية عسكرية ومنشآت للوقود والطاقة في كييف ومقاطعة كييف".
وأشار الدفاع إلى أنه تم استهداف أيضا "البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وكييف".
الرئيس الروسي فلاديمير بويتن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
21 أبريل, 12:05 GMT
وأكد رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، في وقت سابق من يوم السبت، تحرير مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في المدينة بلغت نحو 13500 عسكري، بالإضافة للعديد من المعدات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة زيلينسكي لشنّ هجوم على الأراضي الروسية والذي استغله لصرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا، مشددة على أن محاولة زيلينسكي بإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية الروسية لن تمر دون رد مناسب من القوات المسلحة الروسية.

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيا
بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
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