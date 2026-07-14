https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تدمر-مركزين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-على-محور-سومي--مصدر-عسكري-1115185970.html
القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري
القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن جنودًا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، استخدموا، خلال الليلة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T05:10+0000
2026-07-14T05:10+0000
2026-07-14T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الجندي يحمل رمز النداء "دوس" لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "قامت طواقم الطائرات المسيرة التابعة للفوج 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال"، خلال الليل، بتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".وأوضح "دوس" أن جنودًا من الفوج 352 يستخدمون الطائرات المسيرة يوميًا لضرب مواقع العدو، في إطار إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.وأشار إلى أنه ولزيادة فعالية العمليات، يستخدم مشغلو الطائرات المسيرة في الفوج مجموعة متنوعة منها، بما في ذلك طائرات "مولنيا-2" وطائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260712/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1115141438.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن جنودًا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، استخدموا، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في"، لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال الجندي يحمل رمز النداء "دوس" لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "قامت طواقم الطائرات المسيرة التابعة للفوج 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال"، خلال الليل، بتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".
وأوضح "دوس" أن جنودًا من الفوج 352 يستخدمون الطائرات المسيرة يوميًا لضرب مواقع العدو، في إطار إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.
وأشار إلى أنه ولزيادة فعالية العمليات، يستخدم مشغلو الطائرات المسيرة في الفوج مجموعة متنوعة منها، بما في ذلك طائرات "مولنيا-2" وطائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.