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57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
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57 د
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
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المقهى الثقافي
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تدمر-مركزين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-على-محور-سومي--مصدر-عسكري-1115185970.html
القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري
القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن جنودًا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، استخدموا، خلال الليلة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T05:10+0000
2026-07-14T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الجندي يحمل رمز النداء "دوس" لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "قامت طواقم الطائرات المسيرة التابعة للفوج 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال"، خلال الليل، بتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".وأوضح "دوس" أن جنودًا من الفوج 352 يستخدمون الطائرات المسيرة يوميًا لضرب مواقع العدو، في إطار إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.وأشار إلى أنه ولزيادة فعالية العمليات، يستخدم مشغلو الطائرات المسيرة في الفوج مجموعة متنوعة منها، بما في ذلك طائرات "مولنيا-2" وطائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260712/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1115141438.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر مركزين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة على محور سومي- مصدر عسكري

05:10 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن جنودًا من فوج المدفعية 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، استخدموا، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في"، لتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال الجندي يحمل رمز النداء "دوس" لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "قامت طواقم الطائرات المسيرة التابعة للفوج 352 التابع لقوات مجموعة "الشمال"، خلال الليل، بتدمير موقعين للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".
وأوضح "دوس" أن جنودًا من الفوج 352 يستخدمون الطائرات المسيرة يوميًا لضرب مواقع العدو، في إطار إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.
وأشار إلى أنه ولزيادة فعالية العمليات، يستخدم مشغلو الطائرات المسيرة في الفوج مجموعة متنوعة منها، بما في ذلك طائرات "مولنيا-2" وطائرات مسيرة مزودة بتقنية "إف بي في".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحسن مواقعه على محاور عدة ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
12 يوليو, 09:19 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
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