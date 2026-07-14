https://sarabic.ae/20260714/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-ناقلة-نفط-أوكرانية-كانت-في-طريقها-إلى-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115187229.html
القوات المسلحة الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة أوكرانية محملة بالسلاح- وزارة الدفاع
القوات المسلحة الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة أوكرانية محملة بالسلاح- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، استهدفت ناقلة نفط أوكرانية كانت في طريقها من ميناء تشورنومورسك إلى ميناء أوديسا،... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T06:46+0000
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2026-07-14T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وفي مقاطعة أوديسا، وتحديدًا في ميناء "يوجني"، استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت تفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى 7 خزانات تخزين، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.كما استهدفت القوات المسلحة الروسية، في ميناء" يوجني" أيضًا، سفينة شحن تحمل معدات عسكرية أثناء تفريغها في محطة الحاويات.وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع "راديو إيزميريتل" لتجميع وتصنيع مكونات صواريخ "نبتون-إم دي" في كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260714/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-أوكرانيا-بتواطؤ-غربي-ضد-مؤسسة-دفاعية-في-موسكو-1115186922.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات المسلحة الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة أوكرانية محملة بالسلاح- وزارة الدفاع
06:46 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 07:24 GMT 14.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية، استهدفت ناقلة نفط أوكرانية كانت في طريقها من ميناء تشورنومورسك إلى ميناء أوديسا، إضافة لأهداف مهمة عدة.
وفي مقاطعة أوديسا، وتحديدًا في ميناء "يوجني"، استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت تفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى 7 خزانات تخزين، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.
كما استهدفت القوات المسلحة الروسية، في ميناء" يوجني" أيضًا، سفينة شحن تحمل معدات عسكرية أثناء تفريغها في محطة الحاويات.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع "أوكر أرمو تك" في كييف، أحد المصانع الرئيسية لتجميع رؤوس الطائرات المسيّرة.
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع "راديو إيزميريتل" لتجميع وتصنيع مكونات صواريخ "نبتون-إم دي" في كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.