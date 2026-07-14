الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل للقوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:18 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 14.07.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية، شنّت ضربات على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.