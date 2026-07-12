https://sarabic.ae/20260712/الجيش-الروسي-يهاجم-منشآت-موانئ-عسكرية-في-أوديسا-وتشرنومورسك-بأسلحة-بعيدة-المدى-1115137276.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليل، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للمواني في مدينتي أوديسا... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T05:39+0000
2026-07-12T05:39+0000
2026-07-12T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية".وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى سفن وعبّارة تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260708/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-ردا-على-هجمات-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115032086.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك- وزارة الدفاع
05:39 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 06:00 GMT 12.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليل، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للمواني في مدينتي أوديسا وتشرنومورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية".
وأضافت: "نتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى سفن وعبّارة تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.