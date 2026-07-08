https://sarabic.ae/20260708/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-في-كييف-ردا-على-هجمات-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115032086.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردًا... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T05:58+0000
2026-07-08T05:58+0000
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في الليلة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية، شنّت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه، من قواعد أرضية، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة كييف".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت خلال الضربة، منشأة تابعة لشركة "سامسونج أوكرانيا"، كانت تنتج وتخزن مكونات صواريخ "فلامينغو".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "كما استُهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الروسية أحبطت هجوم زيلينسكي الذي حاول فيه صرف الانتباه عن فشل قواته في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260708/وسائط-الدفاع-الجوي-تتصدى-لـ415-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115031707.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية في كييف ردا على هجمات إرهابية أوكرانية- وزارة الدفاع
05:58 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 07:00 GMT 08.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ردًا على هجمات شنّتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في الليلة الماضية، وردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنّها نظام كييف على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية، شنّت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه، من قواعد أرضية، استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة كييف".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت خلال الضربة، منشأة تابعة لشركة "سامسونج أوكرانيا"، كانت تنتج وتخزن مكونات صواريخ "فلامينغو".
وجاء في البيان: "استهدف الهجوم منشأة صناعية تابعة لشركة 'سامسونج أوكرانيا'، كانت تُنتج وتُخزن مكونات صواريخ 'فلامينغو إف بي 5' كروز أرضية الإطلاق".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "كما استُهدفت ورشة لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.