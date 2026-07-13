https://sarabic.ae/20260713/ضربات-دقيقة-تطال-مستودعات-وقود-وورش-تجميع-مسيرات-تابعة-لقوات-كييف--الدفاع-الروسية-1115163788.html

ضربات دقيقة تطال مستودعات وقود وورش تجميع مسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية

ضربات دقيقة تطال مستودعات وقود وورش تجميع مسيرات تابعة لقوات نظام كييف- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام القوات الروسية بقصف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T09:40+0000

2026-07-13T09:40+0000

2026-07-13T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومصانع التجميع، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة حرب إلكترونية".وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 385عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-الموانئ-الأوكرانية-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115159532.html

https://sarabic.ae/20260712/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1115141438.html

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