https://sarabic.ae/20260715/تدمير-محطة-لتوزيع-الغاز-دعمت-عمليات-القوات-الأوكرانية-في-كراماتورسك--الدفاع-الروسية-1115216213.html
تدمير محطة لتوزيع الغاز دعمت عمليات القوات الأوكرانية في كراماتورسك- الدفاع الروسية
تدمير محطة لتوزيع الغاز دعمت عمليات القوات الأوكرانية في كراماتورسك- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في كراماتورسك كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك باستخدام طائرة مسيرة. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T07:21+0000
2026-07-15T07:21+0000
2026-07-15T07:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدفت قواتنا بطائرة مسيرة من طراز "غيران" محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف المنشآت التي تزود المؤسسات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالطاقة.وفي الثالث من يوليو/تموز، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي قد حرر كونستانتينوفكا بالكامل.وأعلن كذلك اكتمال تحرير مدينة كراسني ليمان، واصفًا المدينة بأنها مركز إداري مهم وعقدة رئيسية للسكك الحديدية، ما يمنحها أهمية استراتيجية في العمليات المقبلة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-الموانئ-الأوكرانية-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115159532.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
تدمير محطة لتوزيع الغاز دعمت عمليات القوات الأوكرانية في كراماتورسك- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في كراماتورسك كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك باستخدام طائرة مسيرة.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "استهدفت قواتنا بطائرة مسيرة من طراز "غيران" محطة لتوزيع الغاز كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف المنشآت التي تزود المؤسسات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالطاقة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، حول الهجمات التي تتعرض لها روسيا وطبيعة الرد من موسكو أن الردود على الهجمات ضد روسيا ستكون مماثلة وأكثر قوة بعدة مرات، وسيشعر العدو بذلك باستمرار على مستوى واسع النطاق.
وفي الثالث من يوليو/تموز، أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي قد حرر كونستانتينوفكا بالكامل.
ووصف بوتين هذا الحدث بأنه مفتاح تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيراً إلى أنه فتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك.
وأعلن كذلك اكتمال تحرير مدينة كراسني ليمان
، واصفًا المدينة بأنها مركز إداري مهم وعقدة رئيسية للسكك الحديدية، ما يمنحها أهمية استراتيجية في العمليات المقبلة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.