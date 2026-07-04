https://sarabic.ae/20260704/رئيس-الأركان-الروسي-يقدم-لبوتين-تقييما-مفصلا-للعمليات-في-أوكرانيا-1114933415.html

رئيس الأركان الروسي يقدم لبوتين تقييما مفصلا للعمليات العسكرية

رئيس الأركان الروسي يقدم لبوتين تقييما مفصلا للعمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مستجدات العملية... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T03:13+0000

2026-07-04T03:13+0000

2026-07-04T04:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واستعرض غيراسيموف خلال التقرير التقدم الميداني للقوات الروسية، إضافة إلى تقييمه للوضع العسكري على مختلف المحاور.وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي بأن القوات الروسية تمكنت خلال شهر يونيو/حزيران من السيطرة على 29 بلدة وتحرير 636 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، مؤكدًا أن العمليات مستمرة لتحقيق أهدافها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأضاف أن جميع تشكيلات مجموعة القوات الروسية المشتركة تواصل عملياتها الهجومية على مختلف محاور القتال.وأشار إلى أن قوات المجموعة تتقدم على جبهة واسعة في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه باتجاه الغرب.كما أعلن أن الوحدات المتقدمة التابعة لمجموعة "دنيبر" أصبحت على بعد 9 كيلومترات فقط من الضواحي الجنوبية لمدينة زابوروجيه، مؤكدًا تسارع وتيرة العمليات الهجومية في هذا المحور.وأفاد غيراسيموف بأن قوات مجموعة "المركز" حررت خلال يونيو/حزيران بلدات كوتوزوفكا وفاسيليفكا ونوفي دونباس، فيما دخلت الوحدات المتقدمة بلدتي دوبروبوليه وأنوفكا.وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة في مناطق بيليتسك وشيفتشينكو وسيرغييفكا وكراسنويارسك.كما أعلن أن الجيش الروسي أبعد خط المواجهة عن أطراف مدينة كراسنوارميسك (بوكروفسك) بمقدار 8.5 كيلومترات، مع استمرار التقدم شمال المدينة، بينما سيطرت تشكيلات الجيش الثالث خلال يونيو/حزيران على أربع بلدات إضافية أثناء تقدمها باتجاه سلافيانسك وكراماتورسك.وأعلن كذلك اكتمال تحرير مدينة كراسني ليمان، واصفًا المدينة بأنها مركز إداري مهم وعقدة رئيسية للسكك الحديدية، ما يمنحها أهمية استراتيجية في العمليات المقبلة.وأشار غيراسيموف إلى أن مجموعة "الشمال" تواصل التقدم على عدة محاور، مع توسيع المنطقة الأمنية في المناطق الحدودية داخل مقاطعتي سومي وخاركوف.وأكد تحقيق تقدم في اتجاه مدينة سومي ومنطقة بيلي كولوديز في خاركوف، لافتًا إلى أن أعلى معدلات التقدم للقوات الروسية تحققت ضمن نطاق عملي مجموعتي "الشمال" و"الشرق".وأكد أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة.ووفقًا لغيراسيموف، بلغ عدد قتلى القوات الأوكرانية في هذا المحور منذ 10 مايو/أيار الماضي نحو 2500 عسكري، بينهم أكثر من 550 من عناصر مشاة البحرية، إضافة إلى تدمير 772 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.وأضاف أن قوات مجموعة "الغرب" تواصل القضاء على الوحدات الأوكرانية شرق نهر أوسكول، خاصة في المناطق الواقعة جنوب بوروفايا، حيث سيطرت القوات الروسية على أربع بلدات جديدة.وقال غيراسيموف إن قيادة القوات الأوكرانية حاولت وقف التقدم الروسي واستعادة السيطرة على منطقتي بريمورسكويه وستيبنوغورسك في زابوروجيه، مستخدمة وحدات من قوات العمليات الخاصة والاستخبارات العسكرية ومرتزقة أجانب. وأكد أن جميع الهجمات الأوكرانية تم صدها.وتحدث غيراسيموف عن استمرار الضربات الروسية واسعة النطاق ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.وأوضح أنه خلال يونيو/حزيران المنصرم نفذت القوات الروسية خمس ضربات واسعة أصابت 55 منشأة عسكرية وصناعية ومنشآت للطاقة.وأكد رئيس هيئة الأركان أن القوات الروسية ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها لتحرير إقليم دونباس ومنطقة نوفوروسيا وفقًا للخطة المعتمدة.وزار الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مركز دعم تابعًا لمجموعة القوات المشتركة، واستمع إلى تقرير رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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