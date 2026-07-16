https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html

وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو

وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو

سبوتنيك عربي

قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T06:24+0000

2026-07-16T06:24+0000

2026-07-16T06:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113710594_0:13:1876:1068_1920x0_80_0_0_e888e8c0e69c27954658ba565e3f0d3f.jpg

وقدم قائد المجموعة، فاليري سولودتشوك، تقريرًا إلى رئيس الأركان حول أداء القوات في المهام القتالية على طول خط التماس وطبيعة نشاط العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال تشكيل وحدات جديدة من المنظومات المسيرة، في قوات مجموعة "المركز"، وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من الاشتباك مع العدو بفعالية أكبر، وذلك وفقًا لما أفاد به رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة في المجموعة للوزير بيلاؤوسوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء فرق تحليلية في وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "المركز"، بتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف.وأُبلغ وزير الدفاع الروسي بأنه، بتوجيهاته، تم إنشاء فرق تحليلية وتزويدها بالكوادر اللازمة داخل وحدات المنظومات المسيرة.ونقل عن دينيس ليامين، رئيس أركان مجموعة "المركز"، قوله: "بعد إنشاء الفرق التحليلية داخل تشكيلات مجموعة القوات، اقترحنا تقسيم مهام الأطقم إلى مهام الاشتباك الناري، وعمليات مكافحة الطائرات المسيرة، ومهام لوجستية خاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك

https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html

https://sarabic.ae/20260629/بيلاؤوسوف-روسيا-توسع-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-المسيرات-وأنظمة-الدفاع-الجوي-1114798847.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري