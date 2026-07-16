https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
سبوتنيك عربي
قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:24+0000
2026-07-16T06:24+0000
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وقدم قائد المجموعة، فاليري سولودتشوك، تقريرًا إلى رئيس الأركان حول أداء القوات في المهام القتالية على طول خط التماس وطبيعة نشاط العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال تشكيل وحدات جديدة من المنظومات المسيرة، في قوات مجموعة "المركز"، وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من الاشتباك مع العدو بفعالية أكبر، وذلك وفقًا لما أفاد به رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة في المجموعة للوزير بيلاؤوسوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء فرق تحليلية في وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "المركز"، بتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف.وأُبلغ وزير الدفاع الروسي بأنه، بتوجيهاته، تم إنشاء فرق تحليلية وتزويدها بالكوادر اللازمة داخل وحدات المنظومات المسيرة.ونقل عن دينيس ليامين، رئيس أركان مجموعة "المركز"، قوله: "بعد إنشاء الفرق التحليلية داخل تشكيلات مجموعة القوات، اقترحنا تقسيم مهام الأطقم إلى مهام الاشتباك الناري، وعمليات مكافحة الطائرات المسيرة، ومهام لوجستية خاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
06:24 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 06:58 GMT 16.07.2026)
قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.
وقدم قائد المجموعة، فاليري سولودتشوك، تقريرًا إلى رئيس الأركان حول أداء القوات في المهام القتالية على طول خط التماس وطبيعة نشاط العدو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال تشكيل وحدات جديدة من المنظومات المسيرة، في قوات مجموعة "المركز"، وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من الاشتباك مع العدو بفعالية أكبر، وذلك وفقًا لما أفاد به رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة في المجموعة للوزير بيلاؤوسوف.
وجاء في البيان: "أبلغ رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة، وزير الدفاع الروسي بأن وحدات الأنظمة غير المأهولة الجديدة في المجموعة قد اكتمل تشكيلها وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من تنفيذ مهام إطلاق النار ضد أفراد العدو ومعداته بفعالية أكبر".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء فرق تحليلية في وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "المركز"، بتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف.
وأفاد قائد التشكيل، كونستانتين نيتشاييف، بأنه بعد عشرة أشهر من الاختبارات القتالية لنظام "سفود" (عبارة عن منصة رقمية لإدارة المعارك مدعومة بالذكاء الاصطناعي)، طور التشكيل نظامًا آليًا للاشتباك الناري.
وأُبلغ وزير الدفاع الروسي بأنه، بتوجيهاته، تم إنشاء فرق تحليلية وتزويدها بالكوادر اللازمة داخل وحدات المنظومات المسيرة.
ومن الجدير بالذكر أن عمل هذه الوحدات يتيح إجراء تحليل مفصل لاستخدام الأنظمة غير المأهولة وتطوير استخدام أكثر فعالية للطائرات المسيرة في الاشتباك مع العدو.
ونقل عن دينيس ليامين، رئيس أركان مجموعة "المركز"، قوله: "بعد إنشاء الفرق التحليلية داخل تشكيلات مجموعة القوات، اقترحنا تقسيم مهام الأطقم إلى مهام الاشتباك الناري، وعمليات مكافحة الطائرات المسيرة، ومهام لوجستية خاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.