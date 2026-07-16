وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
سبوتنيك عربي
قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T06:24+0000
2026-07-16T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113710594_0:13:1876:1068_1920x0_80_0_0_e888e8c0e69c27954658ba565e3f0d3f.jpg
وقدم قائد المجموعة، فاليري سولودتشوك، تقريرًا إلى رئيس الأركان حول أداء القوات في المهام القتالية على طول خط التماس وطبيعة نشاط العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال تشكيل وحدات جديدة من المنظومات المسيرة، في قوات مجموعة "المركز"، وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من الاشتباك مع العدو بفعالية أكبر، وذلك وفقًا لما أفاد به رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة في المجموعة للوزير بيلاؤوسوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء فرق تحليلية في وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "المركز"، بتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف.وأُبلغ وزير الدفاع الروسي بأنه، بتوجيهاته، تم إنشاء فرق تحليلية وتزويدها بالكوادر اللازمة داخل وحدات المنظومات المسيرة.ونقل عن دينيس ليامين، رئيس أركان مجموعة "المركز"، قوله: "بعد إنشاء الفرق التحليلية داخل تشكيلات مجموعة القوات، اقترحنا تقسيم مهام الأطقم إلى مهام الاشتباك الناري، وعمليات مكافحة الطائرات المسيرة، ومهام لوجستية خاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260618/بيلاؤوسوف-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-الشمال-في-منطقة-العملية-العسكرية-1114468600.html
https://sarabic.ae/20260629/بيلاؤوسوف-روسيا-توسع-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-المسيرات-وأنظمة-الدفاع-الجوي-1114798847.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113710594_218:0:1658:1080_1920x0_80_0_0_ca217f3e68013fdfd5b749f05c1722fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو

06:24 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 06:58 GMT 16.07.2026)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يتفقد مجموعة قوات "الشرق"
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يتفقد مجموعة قوات الشرق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، بزيارة عمل لتفقد عمل قوات مجموعة "المركز"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الراهن في مناطق مسؤوليتها في مركز قيادة إحدى التشكيلات.
وقدم قائد المجموعة، فاليري سولودتشوك، تقريرًا إلى رئيس الأركان حول أداء القوات في المهام القتالية على طول خط التماس وطبيعة نشاط العدو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال تشكيل وحدات جديدة من المنظومات المسيرة، في قوات مجموعة "المركز"، وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من الاشتباك مع العدو بفعالية أكبر، وذلك وفقًا لما أفاد به رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة في المجموعة للوزير بيلاؤوسوف.

وجاء في البيان: "أبلغ رئيس قسم الأنظمة غير المأهولة، وزير الدفاع الروسي بأن وحدات الأنظمة غير المأهولة الجديدة في المجموعة قد اكتمل تشكيلها وتزويدها بالكوادر اللازمة، مما يُمكّنها من تنفيذ مهام إطلاق النار ضد أفراد العدو ومعداته بفعالية أكبر".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء فرق تحليلية في وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "المركز"، بتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "الشمال" في منطقة العملية العسكرية
18 يونيو, 11:31 GMT

وأفاد قائد التشكيل، كونستانتين نيتشاييف، بأنه بعد عشرة أشهر من الاختبارات القتالية لنظام "سفود" (عبارة عن منصة رقمية لإدارة المعارك مدعومة بالذكاء الاصطناعي)، طور التشكيل نظامًا آليًا للاشتباك الناري.

وأُبلغ وزير الدفاع الروسي بأنه، بتوجيهاته، تم إنشاء فرق تحليلية وتزويدها بالكوادر اللازمة داخل وحدات المنظومات المسيرة.
ومن الجدير بالذكر أن عمل هذه الوحدات يتيح إجراء تحليل مفصل لاستخدام الأنظمة غير المأهولة وتطوير استخدام أكثر فعالية للطائرات المسيرة في الاشتباك مع العدو.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
بيلاؤوسوف: روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي
29 يونيو, 07:11 GMT
ونقل عن دينيس ليامين، رئيس أركان مجموعة "المركز"، قوله: "بعد إنشاء الفرق التحليلية داخل تشكيلات مجموعة القوات، اقترحنا تقسيم مهام الأطقم إلى مهام الاشتباك الناري، وعمليات مكافحة الطائرات المسيرة، ومهام لوجستية خاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала