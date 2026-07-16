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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260716/خسائر-القوات-الأوكرانية-نحو-1450-عسكريا-خلال-الـ-24-الساعة-الماضية---وزارة-الدفاع-1115240664.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1450 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 الساعة الماضية. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T09:29+0000
2026-07-16T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، ودوبروبيلليا، ونوفوفودانو، وبيتروفسكوي، وروبيجني، وسفيتلو، وسيرجييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 330 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع، و3 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوكاتيرينيفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وإينغوليتس في مقاطعة خيرسون.وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر قرب بلدات بيسكي-رادكوفسكي، وبودليمان، وستودينوك في مقاطعة خاركوف، وفي فوفتشي يار، وماياكي، وسفياغوورسك، وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد البيان: "خسر العدو أكثر من 215 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و4 قطع مدفعية".وأضاف أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري بالقرب من بلدات فولني، وكولوميتسي، ومالوميخايليفكا، وبودغافريلوفكا، وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودولينكا، وليوبيتسكي، ونيكولسكوي، ونوفوسولوشينو في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 8 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام هيمارس أمريكي الصنع، و802 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وتابع أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تكبّد العدو على هذا المحور، خسائر فادحة بلغت أكثر من 165 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة، و25 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطتي حرب إلكترونية.وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 195 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة استطلاع إلكتروني"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في بلدات زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان ويورتشينكوفو.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنانالدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html
https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للوقود-والطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115189850.html
https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html
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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

09:29 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 09:57 GMT 16.07.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1450 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، ودوبروبيلليا، ونوفوفودانو، وبيتروفسكوي، وروبيجني، وسفيتلو، وسيرجييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 330 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع، و3 محطات حرب إلكترونية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح البيان: "تم تدمير أكثر من 55 جنديًا وسبع مركبات ومحطة حرب إلكترونية".
وأشار إلى أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوكاتيرينيفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وإينغوليتس في مقاطعة خيرسون.

وأضاف البيان: "حققت وحدات من مجموعة "الغرب" تقدمًا ملحوظًا في مواقعها وخطوطها. وتمت هزيمة أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني".

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر قرب بلدات بيسكي-رادكوفسكي، وبودليمان، وستودينوك في مقاطعة خاركوف، وفي فوفتشي يار، وماياكي، وسفياغوورسك، وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد البيان: "خسر العدو أكثر من 215 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و4 قطع مدفعية".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
05:13 GMT
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "توغلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو... وخسر العدو أكثر من 490 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 مركبات، ومدفع ميداني، ومحطة حرب إلكترونية".
وأضاف أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري بالقرب من بلدات فولني، وكولوميتسي، ومالوميخايليفكا، وبودغافريلوفكا، وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودولينكا، وليوبيتسكي، ونيكولسكوي، ونوفوسولوشينو في مقاطعة زابوروجيه.
وأكد البيان أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 8 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام هيمارس أمريكي الصنع، و802 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".

وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء محمول جوًا، ولواء أمني تابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات فاسيوتينسكي، وفيروليوبوفكا، ودروجكوفكا، وإيجيفكا، وكراماتورسك، ونيكانوروفكا، ونيكولايفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تكبّد العدو على هذا المحور، خسائر فادحة بلغت أكثر من 165 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة، و25 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطتي حرب إلكترونية.
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل للقوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
14 يوليو, 09:18 GMT
وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 195 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة استطلاع إلكتروني"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.

وأضاف أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي. وتعرضت القوات المسلحة الأوكرانية لهزيمة في صفوفها ومعداتها، لا سيما في اللواء الميكانيكي ولواء الدفاع الإقليمي، بالقرب من بلدات موغريتسا، ونوفايا سيتش، وريجيفكا، وسادكي، وأولانوفو في مقاطعة سومي.

وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في بلدات زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان ويورتشينكوفو.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف يتفقد مجموعة قوات الشرق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد عمل قوات "المركز" وتطوير سلاح المسيرات وزيادة فعاليته ضد العدو
06:24 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنان
الدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية
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