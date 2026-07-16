https://sarabic.ae/20260716/خسائر-القوات-الأوكرانية-نحو-1450-عسكريا-خلال-الـ-24-الساعة-الماضية---وزارة-الدفاع-1115240664.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد نحو 1450 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1450 عسكريًا على جميع المحاور القتالية خلال الـ 24 الساعة الماضية. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T09:29+0000

2026-07-16T09:29+0000

2026-07-16T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg

وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات التابعة لألوية المشاة الآلية والهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات غروزسكوي، ودوبروبيلليا، ونوفوفودانو، وبيتروفسكوي، وروبيجني، وسفيتلو، وسيرجييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 330 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومدفع، و3 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي مالوكاتيرينيفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وإينغوليتس في مقاطعة خيرسون.وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر قرب بلدات بيسكي-رادكوفسكي، وبودليمان، وستودينوك في مقاطعة خاركوف، وفي فوفتشي يار، وماياكي، وسفياغوورسك، وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد البيان: "خسر العدو أكثر من 215 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 مركبة، و4 قطع مدفعية".وأضاف أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري بالقرب من بلدات فولني، وكولوميتسي، ومالوميخايليفكا، وبودغافريلوفكا، وبروسيانا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، ودولينكا، وليوبيتسكي، ونيكولسكوي، ونوفوسولوشينو في مقاطعة زابوروجيه.وأكد البيان أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت 8 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام هيمارس أمريكي الصنع، و802 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وتابع أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تكبّد العدو على هذا المحور، خسائر فادحة بلغت أكثر من 165 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز"M113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة، و25 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطتي حرب إلكترونية.وأكد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 195 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة استطلاع إلكتروني"، وذلك في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية.وفي مقاطعة خاركوف، هُزمت وحدات من لواء المشاة الآلية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في بلدات زاخاروفكا وكازاتشيا لوبان ويورتشينكوفو.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري: تدمير مبنى لمشغلي مسيرات أوكرانية في خيرسون بقنبلة تزن ثلاثة أطنانالدفاع الروسية: استهدفنا مراكز إمداد ومواقع تخزين طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-كييف-وموانئ-أوكرانية-بضربات-موجهة---وزارة-الدفاع-1115235365.html

https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للوقود-والطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115189850.html

https://sarabic.ae/20260716/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-عمل-قوات-المركز-وتطوير-سلاح-المسيرات-وزيادة-فعاليته-ضد-العدو-1115235991.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60