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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260719/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-محطة-معالجة-غاز-في-مقاطعة-خاركوف-1115325357.html
القوات المسلحة الروسية تستهدف محطة معالجة غاز في مقاطعة خاركوف
القوات المسلحة الروسية تستهدف محطة معالجة غاز في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارة على محطة معالجة غاز أوكرانية بالقرب من بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T14:04+0000
2026-07-19T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "تم تنفيذ غارة باستخدام طائرة "غيران-4 سيكر" المسيرة، ضد محطة معالجة غاز تابعة للعدو بالقرب من بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".ونشرت الوزارة مقطع فيديو للاستهداف، مشيرة إلى أن القوات الروسية استهدفت "مركز معالجة الهيدروكربونات، الواقع بالقرب من قرية بازيليفششينا في مقاطعة بولتافا، بواسطة طائرات "غيران-4 سيكر" المسيّرة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة فولنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى إحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فولنوي--في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1115320506.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تستهدف محطة معالجة غاز في مقاطعة خاركوف

14:04 GMT 19.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defenseالجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل "فاب-500"
الجيش الروسية يدمر جسر الإمداد للقوات الأوكرانية بقنابل فاب-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارة على محطة معالجة غاز أوكرانية بالقرب من بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الوزارة: "تم تنفيذ غارة باستخدام طائرة "غيران-4 سيكر" المسيرة، ضد محطة معالجة غاز تابعة للعدو بالقرب من بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف مركز لمعالجة الهيدروكربونات في مقاطعة بولتافا.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو للاستهداف، مشيرة إلى أن القوات الروسية استهدفت "مركز معالجة الهيدروكربونات، الواقع بالقرب من قرية بازيليفششينا في مقاطعة بولتافا، بواسطة طائرات "غيران-4 سيكر" المسيّرة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدة فولنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى إحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
10:33 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لأعمال حاسمة، حررت بلدة فولنوي بمقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "استهدفت قوات مجموعة "الشرق"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 480 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدميرمحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".
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