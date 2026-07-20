https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استمرار-الضربات-الليلية-على-المواني-العسكرية-الأوكرانية--1115337426.html
الدفاع الروسية تعلن استمرار الضربات الليلية على المواني العسكرية الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن استمرار الضربات الليلية على المواني العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استمرار الغارات الجوية على المواني الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، طوال ليلة أمس، حيث تضررت خزانات... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T06:29+0000
2026-07-20T06:29+0000
2026-07-20T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف المواني الأوكرانية، التي تخدم القوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شنّ ضربات قوية على أهداف عسكرية في كييف، ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، يُعدّ هذا الهجوم الصاروخي البالستي الأكبر على المدينة، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، استخدمت القوات الروسية، خلال هذه الضربات، أسلحة موجّهة بدقة وطائرات مسيّرة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير أي هدف داخل كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.وأفادت الدفاع الروسية بأن الهجوم استهدف مصانع في العاصمة الأوكرانية تعمل في إنتاج أنظمة التحكم لصواريخ كروز "فلامينغو" العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى تجميع مكونات صواريخ "نبتون" ونظير لصواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزارة الدفاع الروسية تعلن إنشاء "نظام موحد" لتدريب متخصصي الطائرات المسيرة
https://sarabic.ae/20260719/زيلينسكي-يقر-بأن-الضربة-الروسية-الأخيرة-على-كييف-واحدة-من-أضخم-الهجمات-على-قواته-1115318352.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية تعلن استمرار الضربات الليلية على المواني العسكرية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، استمرار الغارات الجوية على المواني الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، طوال ليلة أمس، حيث تضررت خزانات الوقود ومواد التشحيم في ميناء أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت القوات المسلحة الروسية، الليلة، قصف المواني الأوكرانية، التي تخدم القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "تم استخدام أسلحة دقيقة محمولة جوًا ومسيرات انقضاضية لاستهداف ميناء أوديسا، ومنشأة في الميناء التجاري الحكومي وصهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شنّ ضربات قوية على أهداف عسكرية في كييف، ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، يُعدّ هذا الهجوم الصاروخي البالستي الأكبر على المدينة، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، استخدمت القوات الروسية، خلال هذه الضربات، أسلحة موجّهة بدقة وطائرات مسيّرة قادرة على اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير أي هدف داخل كييف وفي جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن مراكز لوجستية ذات استخدام مزدوج في كييف ومقاطعة كييف، تعرضت أيضًا للقصف، كما تضررت خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا.
وأفادت الدفاع الروسية بأن الهجوم استهدف مصانع في العاصمة الأوكرانية تعمل في إنتاج أنظمة التحكم لصواريخ
كروز "فلامينغو" العملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى تجميع مكونات صواريخ "نبتون" ونظير لصواريخ "إس-300" الموجهة المضادة للطائرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.