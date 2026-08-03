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استخبارات الدول الغربية متورطة بتهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء- الخارجية الروسية
استخبارات الدول الغربية متورطة بتهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء- الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن إمدادات الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء تجري بمشاركة أجهزة استخبارات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T06:31+0000
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روسيا
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وصرح ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك": "كقاعدة عامة، مثل هذه الإمدادات الضخمة من الأسلحة لا تحدث بدون "غطاء حماية" ومشاركة من أجهزة الاستخبارات، وفي المقام الأول الأجهزة الأوكرانية، وربما بالتعاون مع شركاء غربيين".واستطرد: "لذا، فإن الحديث لا يدور عن مخابئ أو مستودعات سرية، بل عن "منافذ" منسقة ومُنشأة على الحدود والمعابر باستخدام وسائل نقل مختلفة، وإشراف السلطة السياسية في أوكرانيا وشركائها في الخارج على هذه القنوات".ووفقاً لبيانات صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية فقد فُقدت أو سُرقت 780.465 قطعة سلاح في أوكرانيا منذ بداية عام 2022، والتي يُحتمل أن أن ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو
استخبارات الدول الغربية متورطة بتهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء- الخارجية الروسية
أفاد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الإثنين، بأن إمدادات الأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء تجري بمشاركة أجهزة استخبارات نظام كييف والدول الغربية.
وصرح ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك": "كقاعدة عامة، مثل هذه الإمدادات الضخمة من الأسلحة لا تحدث بدون "غطاء حماية" ومشاركة من أجهزة الاستخبارات، وفي المقام الأول الأجهزة الأوكرانية، وربما بالتعاون مع شركاء غربيين".
واستطرد: "لذا، فإن الحديث لا يدور عن مخابئ أو مستودعات سرية، بل عن "منافذ" منسقة ومُنشأة على الحدود والمعابر باستخدام وسائل نقل مختلفة، وإشراف السلطة السياسية في أوكرانيا وشركائها في الخارج على هذه القنوات".
وعلّق ميروشنيك مرارا على تحول أوكرانيا إلى سوق سوداء للأسلحة، ووفقًا للمعلومات التي شاركها مع وكالة سبوتنيك، فقد ظهرت الأسلحة القادمة من أوكرانيا لدى الجماعات الإجرامية ليس فقط في دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بل وفي أوروبا أيضًا.
ووفقاً لبيانات صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية فقد فُقدت أو سُرقت 780.465 قطعة سلاح في أوكرانيا منذ بداية عام 2022، والتي يُحتمل أن أن ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.