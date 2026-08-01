https://sarabic.ae/20260801/هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-عمالا-بمقاطعة-زابوروجيه-جريمة-حرب-متعمدة--الخارجية-الروسية-1115678358.html
هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسية
هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
اعتبر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، الهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية على حافلة تقلّ عمالًا من مجمّع لاستخراج خام... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T09:41+0000
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الخارجية الروسية
روسيا
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وقال ميروشنيك في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "الهجمات على الحافلات المدنية هي اتجاه آخر للحرب الإرهابية التي تشنّها كييف. إنها جريمة حرب خطيرة، متعمّدة ومدروسة وشديدة الدناءة، يرتكبها الإرهابيون في كييف"، مشددًا أن الحافلة كانت تقلّ مدنيين، وهم أشخاص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا هدفًا عسكريًا.وأضاف ميروشنيك: "خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الحالي، هاجمت الطائرات المسيّرة الأوكرانية الحافلات المدنية لنقل الركاب أكثر من 35 مرة.. هذه تكتيكات نازية مدروسة ومتعمدة، ينتهجها النظام في كييف اليوم".وأعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغيني باليتسكي، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين، في هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة على حافلة تقلّ عمالًا من مصنع لخام الحديد بالمقاطعة.وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تعمّدت استهداف مدنيين كانوا يستقلون حافلة بالمقاطعة، وأنها كانت على علم بأنها تستهدف حافلة مدنية.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.القوات الروسية تستهدف خطوط إنتاج المسيرات ومنظومات "ليما" للحرب الإلكترونية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-الغرب-يلعب-بالنار-عبر-دعم-هجمات-كييف-على-روسيا-1115659909.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
هجوم نظام كييف على حافلة تقل عمالا بمقاطعة زابوروجيه جريمة حرب متعمدة- الخارجية الروسية
09:41 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 09:46 GMT 01.08.2026)
اعتبر سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، الهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية على حافلة تقلّ عمالًا من مجمّع لاستخراج خام الحديد في مقاطعة زابوروجيه، بأنه جريمة حرب متعمدة ودنيئة ارتكبها الإرهابيون في كييف.
وقال ميروشنيك في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "الهجمات على الحافلات المدنية هي اتجاه آخر للحرب الإرهابية التي تشنّها كييف. إنها جريمة حرب خطيرة، متعمّدة ومدروسة وشديدة الدناءة، يرتكبها الإرهابيون في كييف"، مشددًا أن الحافلة كانت تقلّ مدنيين، وهم أشخاص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا هدفًا عسكريًا.
وأضاف ميروشنيك: "خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الحالي، هاجمت الطائرات المسيّرة الأوكرانية الحافلات المدنية لنقل الركاب أكثر من 35 مرة.. هذه تكتيكات نازية مدروسة ومتعمدة، ينتهجها النظام في كييف اليوم".
وشدد على أن النظام في كييف، يسعى من خلال استهداف الحافلات، إلى عرقلة حركة السكان المدنيين وتعقيد تنقلهم.
وأعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغيني باليتسكي، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين، في هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة على حافلة تقلّ عمالًا من مصنع لخام الحديد بالمقاطعة.
وكتب باليتسكي عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي: "كان هناك 55 راكبًا، بالإضافة إلى السائق على متن الحافلة. أصيب 12 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، بينهم 2 في حالة حرجة بالعناية المركّزة. وللأسف توفي شخص واحد".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تعمّدت استهداف مدنيين كانوا يستقلون حافلة بالمقاطعة، وأنها كانت على علم بأنها تستهدف حافلة مدنية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.