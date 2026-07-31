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https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-الغرب-يلعب-بالنار-عبر-دعم-هجمات-كييف-على-روسيا-1115659909.html
الخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
الخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن "لعب نظام كييف بالنار" عن طريق شن هجمات على روسيا يزيد الوضع الدولي سوءًا، ويعيق... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T14:16+0000
2026-07-31T14:48+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في معرض تعليقها على تصاعد أعمال الإرهاب التي تشنها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا الاتحادية: "إن "اللعب بالنار" لا يزيد الوضع السياسي الدولي إلا سوءًا، ويعيق آفاق السلام والأمن في قارتنا".وأضافت زاخاروفا أنه "يتم تنفيذ الإرهاب بموافقة تامة من الجهات الغربية الراعية لنظام كييف، والتي تزود مقاتليه بالأسلحة لشن هجمات على المدنيين في بلادنا".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جميع المتورطين في هجمات القوات الأوكرانية على المناطق الروسية سيتحملون نصيبهم من المسؤولية بعد الانهيار الحتمي لحلفائهم الأوكرانيين.وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجمات الأوكرانية على المدنيين بأنها تكتيك "مجرَّب" لأعداء روسيا، مشيرةً إلى فشلهم في هزيمة البلاد عسكرياً وسعيهم لزعزعة استقرارها.كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا دعت لإدانة فورية للهجمات الوحشية التي يشنها النازيون الجدد الأوكرانيون على المدنيين الروس، وإلى الابتعاد عن الدعم العسكري والسياسي لنظام كييف الإجرامي.وقالت زاخاروفا في تعليق لها حول تصاعد وتيرة إرهاب القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا، نشر على موقع وزارة الخارجية: "ندعوهم (الداعمين الغربيين لنظام كييف) لإدانة الهجمات الوحشية التي يشنها النازيون الجدد الأوكرانيون على المدنيين الروس فورًا، وإلى الابتعاد عن تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام كييف الإجرامي".وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة الرسمي، على خلفية تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن رغبته المزعومة في وقف إطلاق النار: "نأمل أن تقوم السلطات الأمريكية، التي تمتلك نفوذاً على كييف، بتقييم نهج زيلينسكي المنافق هذا بشكل مناسب وكبحه في نهاية المطاف. كما نتوقع الأمر نفسه من الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى. وخلاف ذلك، فإن الأمر سيعد تحريضاً لنظام كييف على ارتكاب جرائم جديدة وتواطؤاً فعلياً معه".ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا
https://sarabic.ae/20260731/ميدفيديف-الغرب-يسعى-لإلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-ليس-فقط-عسكريا-بل-اقتصاديا-أيضا-1115658196.html
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روسيا

الخارجية الروسية: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف على روسيا

14:16 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 14:48 GMT 31.07.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن "لعب نظام كييف بالنار" عن طريق شن هجمات على روسيا يزيد الوضع الدولي سوءًا، ويعيق آفاق السلام والأمن في القارة.
وقالت زاخاروفا، في معرض تعليقها على تصاعد أعمال الإرهاب التي تشنها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا الاتحادية: "إن "اللعب بالنار" لا يزيد الوضع السياسي الدولي إلا سوءًا، ويعيق آفاق السلام والأمن في قارتنا".
وأضافت زاخاروفا أنه "يتم تنفيذ الإرهاب بموافقة تامة من الجهات الغربية الراعية لنظام كييف، والتي تزود مقاتليه بالأسلحة لشن هجمات على المدنيين في بلادنا".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جميع المتورطين في هجمات القوات الأوكرانية على المناطق الروسية سيتحملون نصيبهم من المسؤولية بعد الانهيار الحتمي لحلفائهم الأوكرانيين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "روسيا ستواصل جهودها الحثيثة لحماية مواطنيها وأمن دولتنا بكل الوسائل المتاحة، والتي ستطبّق بدقة وفعالية. بلدنا يمتلك الموارد والإرادة السياسية والمطلب الشعبي اللازم لذلك".

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجمات الأوكرانية على المدنيين بأنها تكتيك "مجرَّب" لأعداء روسيا، مشيرةً إلى فشلهم في هزيمة البلاد عسكرياً وسعيهم لزعزعة استقرارها.
كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا دعت لإدانة فورية للهجمات الوحشية التي يشنها النازيون الجدد الأوكرانيون على المدنيين الروس، وإلى الابتعاد عن الدعم العسكري والسياسي لنظام كييف الإجرامي.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
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وقالت زاخاروفا في تعليق لها حول تصاعد وتيرة إرهاب القوات الأوكرانية ضد المدنيين في روسيا، نشر على موقع وزارة الخارجية: "ندعوهم (الداعمين الغربيين لنظام كييف) لإدانة الهجمات الوحشية التي يشنها النازيون الجدد الأوكرانيون على المدنيين الروس فورًا، وإلى الابتعاد عن تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام كييف الإجرامي".
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن روسيا تنتظر ردا مناسبا من منظمة الأمم المتحدة على هجمات نظام كييف التي تستهدف سلاسل إمداد الطاقة الدولية.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة الرسمي، على خلفية تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن رغبته المزعومة في وقف إطلاق النار: "نأمل أن تقوم السلطات الأمريكية، التي تمتلك نفوذاً على كييف، بتقييم نهج زيلينسكي المنافق هذا بشكل مناسب وكبحه في نهاية المطاف. كما نتوقع الأمر نفسه من الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى. وخلاف ذلك، فإن الأمر سيعد تحريضاً لنظام كييف على ارتكاب جرائم جديدة وتواطؤاً فعلياً معه".
ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا
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