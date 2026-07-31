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ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا
ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط في ساحة المعركة، بل اقتصاديًا أيضًا،... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:31+0000
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وقال ميدفيديف: "تعد الأنشطة الغربية الأخرى خارج ساحة المعركة جزءًا من الحملة الرامية إلى إلحاق ما يسمى بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، والتي لا تقتصر على ساحة المعركة فحسب، بل تمتد لتشمل كامل القطاع الاقتصادي الروسي".وتابع في مقطع فيديو نشر على منصة "ماكس": "مرة أخرى، يحاولون تخويفنا بنوع من العقوبات الفظيعة، الأمريكية منها، وبعض العقوبات الأخرى".وتابع: "بدءًا من عام 2014، وأتذكر هذا جيدا، اتخذت (العقوبات) طابعاً نظامياً شاملاً، حيث تُستخدَم عدد من الإجراءات غير القانونية، بل ليس مجرد عدد، بل كمية هائلة منها، مثل تجميد الأصول وما يعرف بالحظر القطاعي (إجراء عقابي أو تنظيمي تفرضه الدولة أو الهيئات الدولية يستهدف قطاعاً اقتصادياً أو خدمياً أو مهنياً بعينه) والقيود على الصادرات".وأكد أن روسيا ستسعى باستمرار لحماية رواد الأعمال في الخارج، وهو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بضمان السيادة الاقتصادية.عقد ميدفيديف، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمناقشة سبل مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الغرب يحقق أرقاماً قياسية في عدد العقوبات المفروضة على روسيا لكن مع عدم جدواها.كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السنوات الخمس الماضية بأنها كانت صعبة وحافلة بالتحديات بالنسبة لروسيا.الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسياإعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا

13:31 GMT 31.07.2026
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
/
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تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط في ساحة المعركة، بل اقتصاديًا أيضًا، مشددًا أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.
وقال ميدفيديف: "تعد الأنشطة الغربية الأخرى خارج ساحة المعركة جزءًا من الحملة الرامية إلى إلحاق ما يسمى بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، والتي لا تقتصر على ساحة المعركة فحسب، بل تمتد لتشمل كامل القطاع الاقتصادي الروسي".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، ولكن لمواجهة هذا المسار بشكل فعّال، لا بد من اتخاذ تدابير مختلفة، قانونية واقتصادية على حد سواء".

وتابع في مقطع فيديو نشر على منصة "ماكس": "مرة أخرى، يحاولون تخويفنا بنوع من العقوبات الفظيعة، الأمريكية منها، وبعض العقوبات الأخرى".

وأوضح ميدفيديف أن "المبادر بهذه السياسة الهدامة في الوقت الحالي هو الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى. وتواصل الولايات المتحدة هذا النهج نفسه في واقع الأمر. كما تنتهك اليابان وكندا وأستراليا باستمرار المصالح المشروعة لقطاع الأعمال الروسي في الخارج".

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وتابع: "بدءًا من عام 2014، وأتذكر هذا جيدا، اتخذت (العقوبات) طابعاً نظامياً شاملاً، حيث تُستخدَم عدد من الإجراءات غير القانونية، بل ليس مجرد عدد، بل كمية هائلة منها، مثل تجميد الأصول وما يعرف بالحظر القطاعي (إجراء عقابي أو تنظيمي تفرضه الدولة أو الهيئات الدولية يستهدف قطاعاً اقتصادياً أو خدمياً أو مهنياً بعينه) والقيود على الصادرات".

وأوضح أنه "لدينا اليوم عدد من القضايا على جدول أعمالنا، وهي مرتبطة بشكل أساسي بحماية سيادة روسيا الاتحادية، وتحديدًا التصدي لسياسات العقوبات التي يفرضها ما يسمى بالغرب الجماعي ضد الشركات والمؤسسات الروسية".

وأكد أن روسيا ستسعى باستمرار لحماية رواد الأعمال في الخارج، وهو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بضمان السيادة الاقتصادية.
عقد ميدفيديف، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمناقشة سبل مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية.
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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الغرب يحقق أرقاماً قياسية في عدد العقوبات المفروضة على روسيا لكن مع عدم جدواها.

وأشار إلى أن روسيا تواصل الدفاع عن أمن الدولة واستقلالها، وعن الحقيقة والعدالة.

كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السنوات الخمس الماضية بأنها كانت صعبة وحافلة بالتحديات بالنسبة لروسيا.
الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا
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