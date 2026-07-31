https://sarabic.ae/20260731/ميدفيديف-الغرب-يسعى-لإلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-ليس-فقط-عسكريا-بل-اقتصاديا-أيضا-1115658196.html

ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا

ميدفيديف: الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط في ساحة المعركة، بل اقتصاديًا أيضًا،... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T13:31+0000

2026-07-31T13:31+0000

2026-07-31T13:31+0000

العالم

روسيا

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وقال ميدفيديف: "تعد الأنشطة الغربية الأخرى خارج ساحة المعركة جزءًا من الحملة الرامية إلى إلحاق ما يسمى بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، والتي لا تقتصر على ساحة المعركة فحسب، بل تمتد لتشمل كامل القطاع الاقتصادي الروسي".وتابع في مقطع فيديو نشر على منصة "ماكس": "مرة أخرى، يحاولون تخويفنا بنوع من العقوبات الفظيعة، الأمريكية منها، وبعض العقوبات الأخرى".وتابع: "بدءًا من عام 2014، وأتذكر هذا جيدا، اتخذت (العقوبات) طابعاً نظامياً شاملاً، حيث تُستخدَم عدد من الإجراءات غير القانونية، بل ليس مجرد عدد، بل كمية هائلة منها، مثل تجميد الأصول وما يعرف بالحظر القطاعي (إجراء عقابي أو تنظيمي تفرضه الدولة أو الهيئات الدولية يستهدف قطاعاً اقتصادياً أو خدمياً أو مهنياً بعينه) والقيود على الصادرات".وأكد أن روسيا ستسعى باستمرار لحماية رواد الأعمال في الخارج، وهو أمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بضمان السيادة الاقتصادية.عقد ميدفيديف، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمناقشة سبل مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الغرب يحقق أرقاماً قياسية في عدد العقوبات المفروضة على روسيا لكن مع عدم جدواها.كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السنوات الخمس الماضية بأنها كانت صعبة وحافلة بالتحديات بالنسبة لروسيا.الكشف عن حجم خسائر الشركات الأمريكية جراء العقوبات المفروضة على روسياإعلام: الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا

https://sarabic.ae/20260727/بوتين-الغرب-يحقق-أرقاما-قياسية-في-عدد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لكن-مع-عدم-جدواها---عاجل-1115538212.html

https://sarabic.ae/20260220/إعلام-أمريكي-الاقتصاد-الروسي-لا-يمكن-أن-ينهار-بسبب-العقوبات-الغربية-1110581994.html

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العالم, روسيا