إعلام أمريكي: الاقتصاد الروسي لا يمكن أن ينهار بسبب العقوبات الغربية
إعلام أمريكي: الاقتصاد الروسي لا يمكن أن ينهار بسبب العقوبات الغربية
20.02.2026
وذكر موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي أن "الاقتصاد الروسي مرتبط ارتباطا وثيقا بسلاسل التوريد العالمية... لدرجة تجعله بمنأى عن الانهيار جراء العقوبات الغربية".وفي السياق ذاته، زعم الموقع أن جميع القيود العالمية المفروضة على روسيا منذ عام 2022 "تركت أثرا على مستوى معيشة الروس".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.وقال بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، الذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو: "أود أن أشير إلى أن قطاعنا المالي نجح في السنوات الأخيرة في إعادة هيكلة عملياته بشكل كبير، وأودّ أن أشير إلى ذلك تحديدًا. لقد نجحنا في استبدال مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية".
