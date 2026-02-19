ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام

عربي
2026
مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لمدة عام.
وجاء في نص أمر تنفيذي أصدره ترامب ومن المقرر أن يُنشر غدًا: "لا تزال الأفعال والسياسات التي تتناولها هذه الأوامر التنفيذية تشكل تهديدًا استثنائيًا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة... لذا، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13660 (الصادر عام 2014 والمتعلق بفرض عقوبات على روسيا)".
كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أنجزت خطوات تمهيدية هامة لرفع العقوبات عن روسيا.
ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن رئيس شركة الاستشارات "ريسك أدفايزري" باتريك لورد، قوله إن "الولايات المتحدة أنجزت جزءًا كبيرًا من الأعمال التمهيدية يوم أمس الأربعاء، لدراسة خيارات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
الكرملين: زمان ومكان الاجتماع المقبل بشأن أوكرانيا يعتمد على تحليل نتائج اجتماعات جنيف
16:07 GMT
وبحسب التقرير، عمل العديد من المحامين الأمريكيين لساعات إضافية الصيف الماضي لاستكشاف سيناريوهات تخفيف العقوبات، بعد أن حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على إطلاق محادثات جديدة.
وأشارت المجلة، نقلًا عن مصادر استخباراتية ودبلوماسية، إلى أن "أوروبا ستكون مترددة للغاية في رفع عقوباتها الخاصة، فيما قد يحاول ترامب التأثير على دول أخرى في هذا الشأن".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لدى روسيا والولايات المتحدة أرضية واسعة للتعاون إذا تخلّتا عن سياسة الضغط من أجل حوار جاد في المستقبل.
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله".
