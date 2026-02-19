https://sarabic.ae/20260219/ترامب-يمدد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لمدة-عام-1110549687.html
ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام
ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام
سبوتنيك عربي
مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لمدة عام. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T18:14+0000
2026-02-19T18:14+0000
2026-02-19T18:14+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وجاء في نص أمر تنفيذي أصدره ترامب ومن المقرر أن يُنشر غدًا: "لا تزال الأفعال والسياسات التي تتناولها هذه الأوامر التنفيذية تشكل تهديدًا استثنائيًا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة... لذا، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13660 (الصادر عام 2014 والمتعلق بفرض عقوبات على روسيا)".ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن رئيس شركة الاستشارات "ريسك أدفايزري" باتريك لورد، قوله إن "الولايات المتحدة أنجزت جزءًا كبيرًا من الأعمال التمهيدية يوم أمس الأربعاء، لدراسة خيارات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا".وبحسب التقرير، عمل العديد من المحامين الأمريكيين لساعات إضافية الصيف الماضي لاستكشاف سيناريوهات تخفيف العقوبات، بعد أن حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على إطلاق محادثات جديدة.وأشارت المجلة، نقلًا عن مصادر استخباراتية ودبلوماسية، إلى أن "أوروبا ستكون مترددة للغاية في رفع عقوباتها الخاصة، فيما قد يحاول ترامب التأثير على دول أخرى في هذا الشأن".وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله".
https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-زمان-ومكان-الاجتماع-المقبل-بشأن-أوكرانيا-يعتمد-على-تحليل-نتائج-اجتماعات-جنيف-1110543617.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام
مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لمدة عام.
وجاء في نص أمر تنفيذي أصدره ترامب ومن المقرر أن يُنشر غدًا: "لا تزال الأفعال والسياسات التي تتناولها هذه الأوامر التنفيذية تشكل تهديدًا استثنائيًا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة... لذا، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13660 (الصادر عام 2014 والمتعلق بفرض عقوبات على روسيا)".
كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أنجزت خطوات تمهيدية هامة لرفع العقوبات عن روسيا.
ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن رئيس شركة الاستشارات "ريسك أدفايزري" باتريك لورد، قوله إن "الولايات المتحدة أنجزت جزءًا كبيرًا من الأعمال التمهيدية يوم أمس الأربعاء، لدراسة خيارات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا".
وبحسب التقرير، عمل العديد من المحامين الأمريكيين لساعات إضافية الصيف الماضي لاستكشاف سيناريوهات تخفيف العقوبات، بعد أن حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على إطلاق محادثات جديدة.
وأشارت المجلة، نقلًا عن مصادر استخباراتية ودبلوماسية، إلى أن "أوروبا ستكون مترددة للغاية في رفع عقوباتها الخاصة، فيما قد يحاول ترامب التأثير على دول أخرى في هذا الشأن".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لدى روسيا والولايات المتحدة أرضية واسعة للتعاون إذا تخلّتا عن سياسة الضغط من أجل حوار جاد في المستقبل.
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله".