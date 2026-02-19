https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-زمان-ومكان-الاجتماع-المقبل-بشأن-أوكرانيا-يعتمد-على-تحليل-نتائج-اجتماعات-جنيف-1110543617.html
الكرملين: زمان ومكان الاجتماع المقبل بشأن أوكرانيا يعتمد على تحليل نتائج اجتماعات جنيف
وقال بيسكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال عن العوامل التي قد تحدد زمان ومكان الاجتماع القادم للمفاوضين بشأن أوكرانيا، "من خلال تحليل نتائج الاجتماعات التي عُقدت في جنيف".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة.وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير دقيق.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تحديد زمان ومكان الاجتماع القادم بشأن أوكرانيا يعتمد على تحليل نتائج الاجتماعات التي عُقدت في جنيف أمس الأربعاء وأول أمس.
وقال بيسكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال عن العوامل التي قد تحدد زمان ومكان الاجتماع القادم للمفاوضين بشأن أوكرانيا، "من خلال تحليل نتائج الاجتماعات التي عُقدت في جنيف".
وكانت جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية قد عقدت في جنيف يومي 17 و18 شباط/فبراير في فندق إنتركونتيننتال جنيف.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة.
وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن قناعته بأن أغلب الآراء في العواصم الأوروبية لا تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير د
قيق.